Ankara Keçiören Belediyesi, ailelerin çocuklarıyla daha güçlü iletişim kurmalarını desteklemek ve sağlıklı ebeveynlik becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla Basınevleri Günevi'nde 'Etkili ve Yetkin Ebeveynlik Bilgilendirme Semineri' düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Yoğun ilgi gören eğitimde, çocukların gelişim süreçlerinde ebeveynlerin üstlendiği rol ve sağlıklı aile içi iletişimin önemi kapsamlı şekilde ele alındı.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN YAKLAŞIMLAR PAYLAŞILDI

Sosyal Çalışmacı Zeliha Ertürk Teke tarafından verilen seminerde, çocukların gelişim dönemlerine uygun ebeveynlik yaklaşımları, sağlıklı iletişim kurmanın önemi, olumlu disiplin yöntemleri, sınır koyma becerileri ile çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini destekleyen tutumlar katılımcılarla paylaşıldı.

Seminerde, güvenli, sevgi dolu ve destekleyici bir aile ortamının çocukların sağlıklı gelişimindeki belirleyici rolüne dikkat çekilirken, ebeveynlerin çocuklarıyla güçlü bağlar kurmalarına katkı sağlayacak uygulamaya yönelik bilgi ve öneriler aktarıldı.