İzmir’in Seferihisar ilçesi Ulamış mevkiinde başlayan orman dışı yangına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi ve 182 personelle müdahale ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyorİZMİR (İGFA) - İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Ulamış mevkiinde orman dışı alanda çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yangına 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi ve 182 personelle müdahale edildiği belirtildi.

Paylaşımda, “İzmir / Seferihisar Ulamış mevkiinde orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

