İzmir'de Engelliler Haftası'nda Rasim Önel Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin gösterisine katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öğrencilerin isteği üzerine okula piknik masası kazandırarak çiçek dikti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Narlıdere'de bulunan Rasim Önel Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Engelliler Haftası kapsamında düzenledikleri gösteriye katıldı.

Bu anlamlı günde, öğrencilerin isteği üzerine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın desteğiyle okulun bahçesine piknik masası da kazandırılarak çocuklar için güzel anılar biriktirebilecekleri özel bir alan oluşturulurken, alana çiçek dikildi.

Buluşmaya Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nden eğitim danışmanları da katıldı.