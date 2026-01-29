150'den fazla ülkede 600 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısıyla dünyanın en hızlı büyüyen sosyal canlı yayın platformlarından biri olan Bigo Live, yılın en prestijli etkinliğiolan BIGO Awards Gala'nın yedincisini duyurdu.

SEUL, GÜNEY KORE (İGFA) - 'SEOUL LIGHTS, BIGO NIGHTS' (Seul Işıkları, Bigo Geceleri) temasıyla düzenlenen ve merakla beklenen tören, 23 Ocak 2026 Cuma günü Seul'deki KBS Hall'da gerçekleşecek. Tören, küresel içerik üreticisi topluluğunun geçtiğimiz yıl boyunca sergilediği tutku ve yaratıcılığı kutlayacak.

Bu yılın teması olan 'SEOUL LIGHTS, BIGO NIGHTS', Bigo Live içerik üreticilerinin enerjisinin Seul'ü aydınlatacağı etkinliğin ruhunu yansıtıyor. Gala; platformun yayıncılarının ve ailelerinin özverisini ve yeteneklerini ödüllendirerek her anı eşsiz ve unutulmaz ortak bir kutlamaya dönüştürecek. Yaratıcılık, teknoloji ve kültürün kesişme noktasında yer alan Seul, Bigo Live'ın inşa etmeye devam ettiği dinamik ve küresel bağlara sahip topluluğu yansıtması nedeniyle ev sahibi şehir olarak seçildi.

Yıldızlarla dolu bu etkinlik; Asya, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey ve Güney Amerika ile Afrika'dan gelenler de dahil olmak üzere 1.200'den fazla uluslararası misafiri ağırlayacak. Kutlamalar, etkinliğin enerjisine ilk bakış sunacak halka açık bir kırmızı halı seremonisiyle başlayacak.

Bigo Live sözcüsü yaptığı açıklamada, 'Seul'ün dinamik enerjisi, 2026 Galamız için mükemmel bir zemin oluşturuyor, 'SEOUL LIGHTS, BIGO NIGHTS' sadece bir tema değil; yayıncılarımızın yetenek ve tutkularıyla platformumuzu nasıl aydınlattığının bir yansımasıdır. Küresel topluluğumuzu bu canlı şehirde bir araya getirerek başarılarını ve kurdukları güçlü bağları kutlayacak olmaktan heyecan duyuyoruz.' dedi.

Törende, geçen yılki üstün katkılarından dolayı 200'den fazla içerik üreticisi ve aileye ödül verilecek. Kazananlar kupa ve uygulama içi ödüller alırken; seçilen bazı isimler, Gangnam'ın yüksek profilli medya bölgesindeki dijital billboardlarda sergilenerek platformun ötesinde de tanınırlık kazanacak.

Gece ayrıca; Güney Koreli kız grupları FIFTY FIFTY ve tripleS'in özel performansları da dahil olmak üzere, uluslararası sanatçıların canlı müziklerinden grup şovlarına kadar çok çeşitli ve büyüleyici gösterilere sahne olacak. Küresel yaratıcılığın ortak bir ritimle buluştuğu bu sürükleyici atmosferde, gecenin heyecanı devam ederken Bigo Live, sevimli maskotu mini-Dino'ların yer aldığı özel bir koleksiyonluk sürpriz kutu serisini de tanıtarak geceye ekstra bir sürpriz katacak.

Dünya çapındaki izleyiciler için BIGO Awards Gala 2026, Bigo Live'ın Music Live House kanalı (Bigo ID: music) ve resmi Bigo.tv web sitesi üzerinden canlı yayınlanacak. Canlı yayın, saat 09:00'da (GMT+9 15:00) Kırmızı Halı ile başlayacak, ardından saat 13:00'te (GMT+9 19:00) Gala Töreni ile devam edecek. İzleyiciler yayın sırasında; 'EN POPÜLER YAYINCI', 'EN POPÜLER AİLE' ve 'GALA YILDIZI' olmak üzere üç özel ödül kategorisinde favori içerik üreticileri ve aileleri için oy kullanabilecekler.

Bigo Live'ın küresel topluluğuna katılmak ve BIGO Awards Gala 2026'yı izlemek için Bigo Live uygulamasını indirebilir veya resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.