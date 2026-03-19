İstanbul Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111'inci yılı dolayısıyla konser verdi. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde verilen konserde Atatürk ve şehitler adına 19 türkü seslendirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111'inci yılı dolayısıyla konser düzenledi. Belediyeye bağlı Türk Halk Müziği Korosu, şefleri Turgay Demir eşliğinde solo ve koro halinde, Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına 19 türkü seslendirildi. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşuyla başladı.

KONSERDE DUYGU SELİ

Konser 'Çanakkale İçinde' türküsünü seslendirilmesiyle başladı. Yer yer konukların da eşlik ettiği ve duygusal anların yaşandığı konser büyük ilgi görürken, solo ve koro halinde 'Havada Bulut Yok', 'Eledim Eledim', 'Teyyaremi Uçurdum', 'Asker Ettiler Beni', 'Şu Kışlanın Kapısına', 'Barış Güvercini', 'Hoş Gelişler Ola' ve 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' gibi türküler seslendirildi.