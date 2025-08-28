İklim krizi ve kuraklık nedeniyle Çeşme’de bu yaz yaşanan su kesintileri Karareis Barajı'nın devreye girmesi ile sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından barajdan gelen suyun dağıtım şebekesine verilmesi ile birlikte 24 Ağustos 2025 tarihi itibariyle ilçede zorunlu su kesintileri kaldırıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme'de yaz sezonunda yaşanan su sıkıntısı sona erdi. İklim krizine bağlı olarak Kutlu Aktaş Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 5’e kadar düşünce, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ilçede 25 Temmuz’da zorunlu su kesintisi uygulaması başlattı.

Karareis Barajı ve Salman Göleti yatırımlarının devreye girmesiyle birlikte ise 24 Ağustos itibariyle Çeşme’de zorunlu uygulanan su kesintisi sona erdi.

“BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 50'DEN 5'E DÜŞTÜ”

İklim krizinin etkilerine değinen İZSU İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanı Tarık Ada, “Uzun süredir yağışsız kuru hava dönemi yaşamaktayız. Bu durum yeraltı ve yüzey suyu kaynakları rezervlerinin azalmasıyla sonuçlandı. Çeşme ilçemizin su ihtiyacının yüzde 50’sini karşılayan Kutlu Aktaş Barajı'nda 2023 yılında doluluk oranı yüzde 50 seviyelerinde iken, 2024 yılında bu oran yüzde 40’a, 2025 yılında ise yüzde 5’in altına düştü. Bu sebeple yurttaşlarımızın uzun vadede suya erişimini sağlayabilmek için 25 Temmuz itibari ile ilçede zorunlu su kesintisi uygulamasına geçilmişti” dedi.

Özellikle yaz aylarında artan nüfus ve hızlı yapılaşma nedeniyle Çeşme'de mevcut kaynakların yetersiz kaldığının altını çizen Ada, “Bu nedenle Devlet Su İşleri (DSİ) kontrolünde yürütülen Karareis Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi önem kazandı. Biz de Çeşme’ye su ulaştırmak için 7 kilometre iletim hattı döşedik. Saniyede 270 litre arıtma kapasiteli Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi devreye alındı. 23 Ağustos’ta Karareis Barajı'ndan suyu sisteme verdik, 24 Ağustos sabahı dezenfeksiyon ve basınç testleri tamamlandı. 24 Ağustos’ta, hemen bir gün sonra, teknik ekiplerimiz, iletim sistemine verilen suyun, dezenfeksiyon ve basınç entegrasyon test işlemlerini sonuçlandırarak ilçemizin içme suyuna kavuşmasını sağladı. Bu sayede 24 Ağustos itibari ile zorunlu su kesintisi uygulamasına son verildi” şeklinde konuştu.