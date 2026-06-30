Karabağlar Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinin iş birliğiyle düzenlenen Karabağlar Akademi 2. Yaz Programı başladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bu yıl 'Çocuk Dostu Kent' temasıyla gerçekleştirilen program kapsamında üniversite öğrencileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve belediye birimleri üç hafta boyunca sahada çalışarak çocuk odaklı kent projeleri geliştirecek.

Mobilya Akademi'de düzenlenen açılış programına geniş katılım sağlandı. Program kapsamında farklı disiplinlerden 17 üniversite öğrencisi, Karabağlar'ın Şehitler Mahallesi ve Selvili Mahallesi'nde saha araştırmaları yaparak çocukların ihtiyaçlarına yönelik proje önerileri hazırlayacak.

Açılışta konuşan Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, ilk yıl elde edilen deneyimlerin ikinci programa önemli katkı sunduğunu belirtti. Öğrencilerin geliştireceği fikirlerin yalnızca akademik bir çalışma olarak kalmayacağını ifade eden Kocaer, hedeflerinin uygulanabilir projeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Çocuk dostu kent yaklaşımının yalnızca çocuklar için değil, toplumun tamamı için daha güvenli ve yaşanabilir kentler oluşturmanın anahtarı olduğunu vurgulayan Kocaer, üniversite öğrencilerinin yerel yönetimle birlikte üretim sürecinde yer almasının önemine dikkat çekti.

AKADEMİ SAHAYA İNİYOR

Program koordinatörlerinden Büşra Koç, geçen yılki çalışmaların deneyimleriyle bu yıl daha kapsamlı bir program hazırlandığını söyledi. Çocuk dostu kent anlayışının yalnızca fiziksel düzenlemelerle sınırlı olmadığını belirten Koç, öğrencilerin mahalleleri çocuklarla birlikte keşfedeceğini, mahalle sakinlerinin görüşlerini alacağını ve ihtiyaçlara yönelik proje önerileri geliştireceğini ifade etti.

Geçen yılki programın çıktıları hakkında bilgi veren Özge Uzun da saha araştırmaları, teknik geziler ve grup çalışmaları sonucunda mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik öneriler hazırlandığını, bu yıl da benzer yöntemle çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Hikmet Gökmen, kentlerin yerel yönetimler, akademi, meslek insanları, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşların ortak çalışmasıyla dönüşebileceğini belirtti. Çocuk dostu kentlerin büyük projelerden önce küçük ama etkili adımlarla oluşturulabileceğini ifade eden Gökmen; güvenli yaya geçitleri, yeşil alanlar ve çocukların özgürce oynayabileceği sokakların kent yaşamını değiştirebileceğini söyledi.

Gözde Ekşioğlu Çetintahra ise çocuk dostu kent kavramının yalnızca park ve oyun alanlarıyla sınırlı olmadığını belirterek, çocukların güvenle büyüyebileceği, hayal kurabileceği ve olumlu yaşam deneyimleri biriktirebileceği alanların oluşturulması gerektiğini ifade etti.

'KENTLER İNSAN İÇİN VAR'

Uğur Tekin, kentlerin rant odaklı değil, insan odaklı planlanması gerektiğini belirterek, çocuk dostu kent yaklaşımının kamusal alanları güçlendiren ve çocukların doğayla bağ kurmasını sağlayan bir anlayış olduğunu dile getirdi.

Karabağlar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görev yapan Sosyolog Taner Yavuz ise ilçenin demografik yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, özellikle sosyal risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların önemine dikkat çekti.

Karabağlar Belediyesi Başkan Vekili Burcu Uğantaş, Karabağlar Akademi'nin yalnızca akademik bir etkinlik olmadığını, ortaya çıkan fikirlerin belediyenin karar süreçlerine katkı sunduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl geliştirilen bazı çocuk dostu uygulamaların hayata geçirilmeye başlandığını belirten Uğantaş, bu yıl ortaya çıkacak projelerin de kent yaşamına değer katacağına inandığını ifade etti.

Programın ana paydaşlığını Dokuz Eylül Üniversitesi üstlenirken, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi akademik destek sağlıyor.

Çalışmalara ayrıca Superpool, Şehir Dedektifi, Yaya Derneği ve UrbanTank gibi sivil toplum kuruluşları da katkı sunuyor.

Üç hafta sürecek program boyunca öğrenciler; saha araştırmaları, seminerler, teknik geziler ve mahalle çalışmalarıyla çocuk dostu kent anlayışına yönelik proje önerileri hazırlayacak. Hazırlanan çalışmalar, program sonunda gerçekleştirilecek final sunumuyla kamuoyuyla paylaşılacak.