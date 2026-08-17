Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), YKS ve LGS tercih döneminde öğrencilerin doğru ve bilinçli tercihler yapabilmeleri için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sundu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanındaki desteklerinden biri olan MABEM, öğrencilerin sınav hazırlıklarının yanı sıra tercih döneminde de yanlarında oldu. YKS ve LGS tercihleri boyunca verilen ücretsiz danışmanlık hizmetinden yalnızca MABEM öğrencileri değil, Manisa genelindeki tüm öğrenciler yararlandı.

Tercih danışmanlığı kapsamında 2 bin 71 öğrenci ve bin 15 veliye destek verildi. Rehber öğretmenler tarafından öğrenci ve velilere üniversite, bölüm ve lise seçenekleri hakkında bilgi aktarılırken, puan ve başarı sıralamalarına uygun tercihlerin belirlenmesi konusunda da bireysel danışmanlık sağlandı.

Öğrencilerin ilgi alanları ve hedefleri doğrultusunda alternatiflerin değerlendirildiği görüşmelerde, tercih listesinin oluşturulması sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar da anlatıldı.