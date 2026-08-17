Ağrı'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları İl Milli Eğitim Müdürlüğü deposuna ulaştı. İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, depoya gelen kitapları inceleyerek dağıtım süreci hakkında bilgi aldı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında eğitim kurumlarına dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait depoya getirilen yeni ders kitaplarını yerinde inceledi. Yeni döneme sorunsuz bir başlangıç yapılması amacıyla yürütülen hazırlıkların önemli aşamalarından biri olan kitap dağıtım sürecinde, gelen kitapların okullara ulaştırılması için planlamalar sürdürülüyor.

Çakan, depodaki incelemeleri sırasında kitapların teslim, tasnif ve dağıtım süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi alırken, öğrencilerin eğitim öğretim yılının ilk gününden itibaren ders kitaplarına eksiksiz şekilde ulaşmasının önemine dikkat çekti.

OKULLARA DAĞITIM İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yeni ders kitaplarının Ağrı merkez ve ilçelerdeki eğitim kurumlarına belirlenen program doğrultusunda dağıtılması bekleniyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, kitapların okul türleri ve öğrenci sayılarına göre ayrıştırılması ve zamanında teslim edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul binalarındaki bakım ve hazırlık çalışmalarının yanı sıra ders materyallerinin temini de eş zamanlı olarak yürütülürken, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan'ın süreci yakından takip ettiği belirtildi. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin ders kitaplarını sıralarında hazır bulmalarının hedeflendiği kaydedildi.