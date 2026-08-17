Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde eğitim süreçlerinin planlı, güvenli ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla il genelinde hazırlık ve değerlendirme çalışmaları devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Bu kapsamda İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş başkanlığında il yöneticilerinin katılımıyla değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülecek çalışmalar, okulların hazırlık süreçleri ve öğrencilerin eğitim hayatına sağlıklı bir başlangıç yapabilmelerine yönelik uygulamalar ele alındı.

Toplantının önemli gündem başlıklarından birini okul, öğrenci ve aile arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar oluşturdu. Özellikle eğitim hayatının ilk günlerinden itibaren öğrencilerin okula uyum süreçlerinin desteklenmesi, ailelerin eğitim sürecine aktif katılımının sağlanması ve okul-aile iletişiminin güçlendirilmesine yönelik uygulamalar değerlendirildi. Bu doğrultuda, 'Aile Okulu Projesi' kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin hazırlıklar görüşüldü. Söz konusu çalışmalarla; ailelerin eğitim süreçlerine daha etkin ve bilinçli şekilde katılımının sağlanması, aile içi iletişim ve etkileşimin güçlendirilmesi, çocukların sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerinin aile desteğiyle bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesi ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, ailelerin çocuklarının eğitim yolculuğuna daha etkin katılımını amaçlayan 'Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi'nin de yeni eğitim öğretim yılında uygulanmasına devam edilecek. Proje kapsamında okul ve aile arasında güçlü bir iletişim ve iş birliği kültürünün geliştirilmesi, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerinin aile-okul iş birliği içerisinde desteklenmesi amaçlanıyor. Toplantıda ayrıca eğitim kurumlarının fiziki ve eğitim öğretim açısından yeni döneme hazırlıkları, öğrencilerin okula uyum süreçleri, eğitim yöneticilerinin sorumlulukları ve yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak çalışmaların sahada etkin şekilde yürütülmesine ilişkin planlamalar da değerlendirildi.