Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Evleri'nde düzenlenen Yaz Okulu Programı, çocukların eğlenerek öğrendiği, keşfettiği ve yeteneklerini geliştirdiği dolu dolu bir yaz döneminin ardından tamamlandı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Yaz boyunca çocuklar; doğa, sanat, drama, spor, bilim ve oyun etkinlikleriyle birbirinden keyifli deneyimler yaşadı. Her hafta farklı bir etkinlikle buluşan çocuklar, hem yeni beceriler kazandı hem de arkadaşlarıyla paylaşma, iş birliği yapma, problem çözme ve iletişim kurma gibi önemli yaşam becerilerini geliştirdi.

Haftalık program kapsamında Aktif Yaşam Parkı'nda doğa atölyeleri ve açık hava oyunları, sanat ve drama çalışmaları, Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda yüzme eğitimleri, tematik alan gezileri ile jimnastik ve temel hareket eğitimleri gerçekleştirildi.

Çocuklar, Masal Şatosu ve Bilim Deney Merkezi başta olmak üzere farklı keşif noktalarını ziyaret ederek öğrenmeyi sınıf ortamının dışına taşıdı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Evleri, çocukların ilgi ve potansiyellerini merkeze alan çağdaş eğitim anlayışıyla onların yaşam boyu öğrenmeye istekli, özgüvenli ve güçlü bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaya devam ediyor.