Ankara'da Keçiören Belediyesi'nde personele yönelik olarak kamu ihale mevzuatına ilişkin bilgi ve farkındalığının artırılması amacıyla Kamu İhale Eğitimi gerçekleştirildi

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitim programında, kamu alımlarında mevzuata uygun, şeffaf ve etkin uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik önemli konular ele alındı.

Kamu İhale Uzmanı tarafından verilen eğitimde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan ortak hükümler, mal ve hizmet alımı süreçleri, doğrudan temin uygulamaları ile ihale süreçlerinde şikâyet mekanizmasının işleyişi ayrıntılı şekilde anlatıldı. Katılımcılara, ihale süreçlerinde karşılaşılabilecek uygulamalar ve dikkat edilmesi gereken hukuki hususlar örneklerle aktarılırken, güncel mevzuat doğrultusunda izlenmesi gereken yöntemler hakkında kapsamlı bilgiler verildi.