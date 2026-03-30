İzmir Artemis Lions Kulübü, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Buca Huzurevi'nde düzenlediği etkinlikle yaşlılara müzik, dans ve sanatsal faaliyetlerle unutulmaz anlar yaşattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Artemis Lions Kulübü, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 'Bilge Çınarlarla Gönül Köprüsü' projesi kapsamında Buca Huzurevi'nde kalan yaşlılar ziyaret edilerek renkli ve duygu dolu bir etkinlik gerçekleştirildi.

Çoğunluğu engelli ve demans hastası olan 242 huzurevi sakininin katıldığı programda, yaklaşık dört saat süren müzik şöleni düzenlendi. Sahne alan orkestra, geçmişin sevilen şarkılarını seslendirirken, huzurevi sakinleri de müziğin ritmine eşlik etti. Tekerlekli sandalye ve yürüteç kullanan yaşlıların dans ettiği anlar etkinliğe damga vurdu.

Etkinlik boyunca bazı huzurevi sakinleri eski şarkılarla hatıralarını tazeleyerek neşeli anlar yaşarken, bazıları ise duygusal anlar yaşadı. Program sonunda yaşlıların 'Sizi çok sevdik, ne olur bir daha gelin' sözleri, günün en anlamlı anları arasında yer aldı.

Kulüp üyeleri, etkinlik kapsamında ayrıca huzurevi sakinlerinin sanatsal faaliyetlerini desteklemek amacıyla çeşitli hobi malzemelerini kuruma hediye etti. Bu katkının, yaşlıların üretimle rehabilitasyon sürecine destek olması hedefleniyor.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan İzmir Artemis Lions Kulübü Başkanı Ecz. Hatice Güleç, yaşlıların toplum için taşıdığı değere dikkat çekerek, 'Hayat tecrübeleriyle bizlere ışık olan büyüklerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek en büyük mutluluğumuz. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik' dedi. Güleç, kulüp olarak sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirterek, sevgi ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.