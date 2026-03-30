İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, bu hafta Fuar İzmir'de gerçekleştirilen üç ayrı fuar, farklı sektörleri aynı çatı altında buluşturarak kentin fuarcılık gücünü bir kez daha ortaya koydu. Optik, mobilya ve makine-endüstri alanlarında düzenlenen fuarlar, sektörler arası etkileşimi artırırken yeni iş birliklerine de zemin hazırladı.

İZMİR (İGFA) - İZFAŞ tarafından düzenlenen Optic World İzmir - 3. Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, EFR Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen İZFURNEX - İzmir Mobilya Fuarı ve İzgi Fuarcılık'ın düzenlediği IMATECH - 4. Endüstriyel Üretim ve Teknolojileri Fuarı, geçtiğimiz hafta Fuar İzmir'in üç ayrı holünde ziyaretçilerini ağırladı.

Üç fuarın aynı anda düzenlenmesiyle oluşan yoğunluk, yüzlerce markayı ve binlerce profesyonel ziyaretçiyi bir araya getirdi.

Optic World İzmir'in açılışını gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, açılışın ardından fuar alanını gezerek katılımcılarla ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Stantları ziyaret eden ve ürünleri yerinde inceleyen Tugay, gözlükleri de denedi. Başkan Tugay, programı kapsamında, B Holü'nde düzenlenen İZFURNEX İzmir Mobilya Fuarı'nı ziyaret ederek sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu. A Holü'nde gerçekleştirilen IMATECH Fuarı'nı da gezen Tugay, sergilenen makine ve teknolojiler hakkında bilgi aldı.

Başkan Tugay, fuarların yeni iş birliklerine ve güçlü ortaklıklara zemin hazırladığını belirterek, İzmir'in üretim ve ticaret potansiyelini büyüten bu tür organizasyonları desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti. Sektör temsilcileri, sahada kurulan doğrudan iletişimin sektörün ihtiyaçlarının doğru anlaşılması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, fuara verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Başkan Dr. Cemil Tugay'a teşekkür etti.

KENT EKONOMİSİNE KATKI

Optic World İzmir Fuarı, 27 - 29 Mart tarihleri arasında 8 ilden 46 katılımcıyı bir araya getirerek sektörün önemli buluşma noktalarından biri oldu. Gözlük çerçevelerinden optik cam teknolojilerine, kontakt lenslerden oftalmolojik ekipmanlara kadar geniş bir ürün yelpazesinin sergilendiği fuar, sektör profesyonellerine yeni iş bağlantıları kurma imkanı sundu.

İZFURNEX ise 25 - 29 Mart 2026 tarihlerinde 12 ilden 127 firma ve markanın katılımıyla yapılarak mobilyada tasarım, estetik ve marka odaklı üretimi öne çıkardı. IMATECH Fuarı da 26 - 29 Mart tarihleri arasında 221 markaya ev sahipliği yaptı. Fuarda; endüstriyel robotlar, metal işleme makineleri, endüstriyel otomasyon sistemleri ve lazer kaynak teknolojileri öne çıkan ürün grupları arasında yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen üç fuar, Fuar İzmir'in ulusal ve uluslararası ölçekteki önemini bir kez daha ortaya koyarken hem düzenlendiği sektörlere hem de kent ekonomisine katkı sağladı.