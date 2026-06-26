Ankara Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezleri (ÇEM) bünyesinde eğitim gören Yunus Emre ÇEM ile Mehmet Ali Şahin ÇEM öğrencilerinin yıl sonu sergisi, Neşet Ertaş Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün'ün ÇEM öğretmenleriyle birlikte açılışını kurdele keserek gerçekleştirdiği programda, miniklerin yıl boyunca büyük emekle hazırladığı çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

El emeği çalışmaların göz doldurduğu programda, okul öncesi öğrencilerinin hazırladığı dans gösterisi de yoğun alkış aldı.

'ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK ÖNCELİKLİ GÖREVLERİMİZDEN BİRİDİR'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın selam ve tebriklerini ileterek konuşmasına başlayan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, şunları söyledi: 'Bir çocuğun elinden çıkan her çalışmanın içerisinde merak vardır, öğrenme isteği vardır, emek vardır ve en önemlisi geleceğe dair umut vardır. Bugün sergilenen her çalışma, çocuklarımızın gelişim yolculuğunun, özgüvenlerinin ve yeteneklerinin somut birer yansımasıdır. Çocuklarımızın eğitimine katkı sunan, onların yeteneklerini keşfetmelerine rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimize şükranlarımı sunuyorum. Keçiören Belediyesi olarak çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemeyi öncelikli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ortamlar oluşturmaya bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz.'

BİRBİRİNDEN RENKLİ ESERLER SERGİLENDİ

Serginin açılmasının ardından alanı gezen Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları tek tek inceleyerek öğretmenlerden bilgi aldı.

Öğrencilerin hayal gücü ve el becerilerini yansıtan nokta çalışmaları, tiyatro dekorları, çılgın şapka tasarımları, kolaj çalışmaları, resimler, ebru çalışmaları, baskı çalışmaları, ahşap boyama eserleri ve hama boncuk çalışmaları gibi birbirinden farklı çalışma sergide yer aldı. Çocukların yıl boyunca edindikleri kazanımları yansıtan eserler, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Program sonunda minik öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen Aygün, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek onların heyecanına ortak oldu.