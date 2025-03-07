İzmir'e bağlı Narlıdere Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde, kadına yönelik şiddet, baskı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla etkili bir kampanya başlattı.İZMİR (İGFA) - Kampanya çerçevesinde, Narlıdere Kaymakamlık – Fahrettin Altay hattındaki duraklara, kadın hakları konusunda farkındalık yaratacak #ÇİZGİYİGEÇMEYİN etiketleri yerleştirildi. Başkan Erman Uzun, “Kampanya ile Narlıdere’den güçlü bir tavır sergilemek, kadın haklarının sadece kadınların değil, tüm toplumun meselesi olduğunu daha da görünür kılmak istiyoruz” dedi

Narlıdere Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, kadına yönelik şiddet, baskı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla güçlü bir farkındalık çalışması başlattı. İzmir Metro A.Ş’nin de katkılarıyla yapılan çalışma kapsamında, Narlıdere Kaymakamlık – F. Altay durakları arasına, kadın hakları konusunda toplumsal bilinci artıracak #ÇİZGİYİGEÇMEYİN etiketleri yapıştırıldı.

KADIN HAKLARINA DAİR GÜÇLÜ MESAJLAR

Kadına yönelik baskı ve şiddete karşı toplumsal bir duruş sergilemeyi amaçlayan #ÇİZGİYİGEÇMEYİN etiketlerinin üzerinde, kadın haklarına dair farkındalık yaratacak ve kadına yönelik şiddete karşı duyarlılığın artırılmasına katkı sağlayacak cümleler yer alıyor. Kampanya kapsamında metro istasyonlarına yerleştirilen etiketlerde şu ifadeler bulunuyor:

-Kadınlar nasıl yaşayacağına kendi karar verir.

-Kadına şiddetin bahanesi olmaz.

-Kadınlar nasıl konuşacağına kendi karar verir.

-Kadınlar kendi sınırlarını kendi belirler.

-Kadınlar ne giyeceğine kendi karar verir.

-Kadınlar kaçta sokakta olacağına kendi karar verir.

“AMACIMIZ FARKINDALIK”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 8 Mart’ın kadınların eşit haklar mücadelesini hatırlamak, kadın emeğini görünür kılmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “Biz de Narlıdere Belediyesi olarak ‘Çizgiyi Geçmeyin’ farkındalık çalışmasıyla, kadınların hak ve adalet arayışına katkı sunabilmeyi hedefliyoruz. Narlıdere’den güçlü bir tavır sergilemek, kadın haklarının sadece kadınların değil, tüm toplumun meselesi olduğunu daha da görünür kılmak istiyoruz” dedi.

“BİZİM ÇİZGİMİZ BELLİ”

Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta eşit temsil edilmesi için verilen her desteğin daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Erman Uzun, “Bu sebeple ‘Çizgiyi Geçmeyin’ farkındalık çalışmamızı çok önemsiyoruz. Bizim çizgimiz belli. Biz, ‘Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir’ diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidiyoruz. Kadın haklarına ve eşitliğe dair farkındalığı artırmak için attığımız adıma verdikleri destek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay nezdinde, tüm İzmir Metro Ailesine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KADIN HAKLARI METRO YOLCULARIYLA BULUŞUYOR

#ÇİZGİYİGEÇMEYİN etiketiyle, kadınların haklarını ve özgürlüklerini vurgulayan mesajlar, metro yolcularıyla buluştu. Kampanya, Narlıdere Kaymakamlık, 100. Yıl Cumhuriyet Şehitlik, Narlıdere İtfaiye, Güzel Sanatlar, DEÜ Hastanesi, Çağdaş, Balçova ve Fahrettin Altay metro istasyonlarında hayata geçirildi. Kamusal alanlarda kadın haklarının daha görünür hale getirilmesi amaçlanan bu çalışmayla, toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.