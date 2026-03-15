İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzdoğa AŞ iş birliğiyle yürütülen 'Dönüşüme Evde Başla' projesine, Moda Tekstil Konfeksiyoncuları (MTK) Sitesi de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ziyareti sırasında gündeme gelen proje, mavi poşetlerin dağıtılmasıyla başladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzdoğa AŞ iş birliğiyle İzmir'de de hayata geçirilen Dönüşüme Evde Başla projesi, kent genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor.

İlk etapta 6 ilçe ve 8 mahallede başlatılan kapıdan kapıya atık toplama uygulaması, artık 8 ilçedeki toplam 27 mahallede sürdürülüyor. Projeye, Başkan Tugay'ın ziyaretinin ardından Moda Tekstil Konfeksiyoncuları Sitesi de dahil oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Moda Tekstil Konfeksiyoncuları Sitesi'ni ziyaretinde 'Dönüşüme Evde Başla' projesinin burada da uygulanabileceğini belirtmiş, plastik, kâğıt ve metal atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemine dikkat çekmişti. Toplama sisteminde özel poşetler kullandıklarını ifade eden Tugay, 'Toplanan atıklar içindeki uygunsuz atık oranı yüzde 1'in altında. Ekiplerimiz haftada bir ya da iki gün toplama yapıyor. Biz size poşetleri veririz, siz biriktirip bize teslim edersiniz' ifadelerini kullanmıştı.

EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından, 7 Mart 2025'te 6 ilçe 8 mahallede başlayan Dönüşüme Evde Başla projesi büyüyerek devam ediyor. Projeyle ambalaj atıkları evlerden toplanarak ekonomiye kazandırılıyor.

Avrupa ülkelerinin öncülük ettiği kapıdan kapıya atık toplama uygulamasını Karabağlar, Narlıdere, Menderes, Bornova, Bayraklı ve Konak'ta başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDOĞA, süreç içinde kapsama alanını 8 ilçe ve 27 mahalleye çıkarttı. Projeyle; katı atık depolama alanlarına giden ambalaj atıklarının azaltılması, sıfır karbon hedefine ulaşılması, çevrenin korunması ve atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, üzerinde QR kod bulunan mavi renkli poşetler kapı kapı dolaşılarak vatandaşlara dağıtılıyor. Dağıtılan poşetler haftalık olarak evlerden alınıyor ve ambalaj atıkları İzDönüşüm Fabrikası'nda türüne göre ayrıştırılıyor.