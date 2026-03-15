Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Ankara'da yaşayan Batı Karadenizli vatandaşlarla buluştu.

ANKARA (İGFA) - Bolu, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Karabük ve Bartınlıların bir araya geldiği iftar programında, dayanışma mesajları ön plana çıktı.

'BATI KARADENİZLİ HEMŞEHRİLERİMİZİ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE TUTARIZ'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, konuşmasında Keçiören'de yaşayan Batı Karadenizlilere hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti belirterek şu mesajları paylaştı: 'Batı Karadeniz'in insanı yiğittir. Bu memleket zor zamanlardan geçerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte göğsü iman dolu bir şekilde mücadele eden Müslüman Türk evlatlarının diyarıdır Batı Karadeniz. Batı Karadenizliler senelerdir bizi yüce Türk Milleti olarak güçlü kılan değerlerin yanında durmuş insanlardır. Batı Karadenizliler elif gibi dimdik duran; hak, hukuk ve adalet diyen, insanlığa hizmet etmeyi dava bilen insanlardır. Biz Keçiören'de Batı Karadenizli hemşehrilerimizi başımızın üstünde tutarız. Onların her zaman hizmetkârı oluruz. Şükürler olsun ki ilçemizde kimse yatağa aç girmez. Kimse üşüyerek girmez. Şanlı Türk bayrağımızı, Cumhuriyet'imizi ve Misak-ı Milli sınırlarımızı ilelebet koruyacağız. Önümüzde Kadir Gecesi var. Hepinizin Kadir Gecesi mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar, kıldığınız namazlar, ettiğiniz dualar Cenab-ı Hakk'ın katında kabul olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.'

'HER BİR ÜYEMİZ YAPININ VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASIDIR'

Ankara Bolu Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Bilgin ise federasyon olarak önemli faaliyetlere imza attıklarını belirterek şöyle konuştu: 'Büyük bir aile olarak birliğimizi güçlendirmek ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek için bir araya geldik. Her bir üyemiz, bu büyük yapının vazgeçilmez bir parçasıdır. Sizlerin katkısı, fedakârlığı ve sahiplenmesi olmadan hiçbir başarı kalıcı olamaz. Çoğunluğu Keçiören olmak üzere Ankara'nın her bir semtinden buraya kadar gelen misafirlerimize selam olsun. Köroğlu'nun torunlarına selam olsun. Biz ayrışarak değil, birleşerek büyürüz.'

'7 YIL ÖNCE, 7 İL ETLE TIRNAK OLDUK'

Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği Başkanı Tuncay Gençer, konuşmasında '7 yıl önce, 7 il etle tırnak olduk. Bir olduk, beraber olduk. İnanın Türkiye'de çok güçlü mesajlar veriyoruz. Ben Türkiye'de ayrıştırma yapmıyorum; doğu batı demiyorum ama Batı Karadeniz her zaman birlik içinde olacak, birlikte yoluna devam edecek inşallah.' dedi.

'BİRLİK BERABERLİK; İŞTİR, GÜÇTÜR, NİMETTİR, HİKMETTİR'

Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği Başkanvekili Hasan Kaya da 'Sivas'ın eniştesi olarak şunu söyleyeyim: Mesut Başkan'ın da Sivas'ın yiğit insanlarına olan sevgisini biliyoruz. Birlik beraberlik; iştir, güçtür, nimettir, hikmettir. Biz Türkler için insanlık namına üstün başarının seviyesidir. Bu manada bu birlik beraberliği sağlayan Bolulular başta olmak üzere Batı Karadeniz Birliğimizin tüm bileşenlerine ve ev sahibimiz Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.' diye konuştu.