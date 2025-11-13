İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin birlikteliğiyle kentte gerçekleşen 'Belediye Nasıl Çalışır' oturumuna gençler yoğun ilgi gösterdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) tarafından yürütülen Yerel Gençlik Programı kapsamındaki 'Belediye Nasıl Çalışır' oturumu Karşıyaka Örnekköy Yerleşkesi'nde yapıldı.

Belediyelerin hayata geçirdiği uygulamalara katkı vermek isteyen gönüllü gençlerin kapasitesini geliştirme hedefiyle düzenlenen oturumda gençlik alanında insan odaklı, hak temelli ve katılımcı yaklaşımların önemi vurgulandı.

Gençlerin katılım alanlarını genişletmeye, katılımını artırmaya yönelik 2 günlük oturum süresi boyunca yerel yönetimlerin idari çalışma biçimi, yönetmelikler, stratejik planlar ve faaliyet raporlarının yanı sıra, yerel karar alma mekanizmalarının nasıl okunup yorumlanması gerektiğine ilişkin çalışmalar gerçekleştirildi.

Böylece katılımcılar doğrudan belgeden veri çıkarabilecek, taahhütleri belirleyecek, hedef gerçekleşme karşılaştırması yapabilecek ve finansal göstergeleri (gençliğe ayrılan pay vb.) tespit edebilecek yeterliliğe erişebilecek.

GENÇLİK POLİTİKALARINA KATKI VERECEKLER

Aynı başlıkla Eskişehir'de ve Antalya'da da düzenlenecek eğitim oturumlarının ardından gönüllü gençlerin yürütücülüğünde saha çalışması başlatılacak.

Gençlik Örgütleri Savunuculuk ve Sivil İzleme Programı (GOSSİP) kapsamında hayata geçirilecek çalışma ile gençler, temelde 'Belediyeler gençler için ne yapıyor ve bu gerçekten ihtiyaçlara denk düşüyor mu?' sorularına yanıt arayacak. Gençler belediyelerin gençliğe dair vaatlerini ve hizmetlerini inceleyecek, sahada deneyimleyecek, rapora dönüştürecek ve savunuculuk yapacak. Ortaya çıkan sonuçlar, yalnızca kentlerdeki uygulamaların iyileştirilmesine değil, aynı zamanda Antalya, Eskişehir ve İzmir'de ayrı ayrı hazırlanacak ve 2026'ya kadar tamamlanacak Yerel Gençlik Politikalarının hazırlanmasına da doğrudan katkı sunacak.