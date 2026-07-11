Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gece-gündüz aralıksız sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarıyla sivrisinek, karasinek ve diğer zararlılara karşı kapsamlı mücadele yürütüyor. Vatandaşlardan gelen talepler ise ALO 153 üzerinden hızla çözüme kavuşturuluyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla haşere ve zararlılara yönelik ilaçlama çalışmalarını kent genelinde aralıksız sürdürüyor. Yaz aylarında artış gösteren sivrisinek, karasinek ve diğer zararlılara karşı yürütülen mücadele kapsamında ekipler, gece gündüz sahada görev yapıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri, vektörle mücadele çalışmaları kapsamında mahalleler, sulak alanlar ve haşere oluşumunun yoğun görüldüğü riskli bölgelerde düzenli ilaçlama gerçekleştiriyor.

ÜREME ALANLARI TEK TEK İLAÇLANIYOR

Kanal sisleme çalışmaları kapsamında inşaat bodrumları, foseptik çukurları, sazlık alanlar, dere yatakları ve birikmiş su kaynakları düzenli olarak ilaçlanıyor. Böylece sivrisinek, karasinek, larva ve diğer haşerelerin üreme alanları kontrol altına alınarak oluşabilecek risklerin önüne geçiliyor.

Mahallelerde bulunan mazgallar, çöp konteynerleri, parklar ve mesire alanlarında da periyodik ilaçlama çalışmaları sürdürülerek haşere popülasyonunun minimum seviyede tutulması hedefleniyor.

'EKİPLERİMİZ GECE GÜNDÜZ GÖREV BAŞINDA'

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürü Nezih Türkdili, ekiplerin kent genelinde gece gündüz aralıksız görev yaptığını belirterek, özellikle karasinek ve larvalara yönelik mücadelenin etkin ve planlı şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

MUHTARDAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kahraman da yürütülen ilaçlama çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.