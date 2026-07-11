Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vizyonuyla hayata geçirilen ve Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi (MSO), kente gelen yerli ve yabancı yapım ekiplerinin çekim süreçlerini kolaylaştırırken, Mersin'in film platosu olarak tanıtılmasına da katkı sağlamayı sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Mersin Sinema Ofisi (MSO) aracılığıyla kentin sinema sektöründeki görünürlüğünü artırmayı, ulusal ve uluslararası yapımları Mersin'e çekmeyi ve kentin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri beyazperdeye taşıyarak ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor. MSO, film ve dizi yapım ekiplerine izin süreçlerinden lojistik desteğe, uygun çekim mekânlarının belirlenmesinden kamu kurumları ve sponsorlarla iş birliği kurulmasına kadar birçok alanda kolaylaştırıcı destek sunuyor. Sinema Ofisi; uzun metraj film, dizi, belgesel ve reklam projelerini Mersin'e kazandırarak, kenti önemli bir prodüksiyon merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Böylece yapımcıların Mersin'de daha hızlı, verimli ve sorunsuz bir çekim süreci yürütmeleri amaçlanıyor.

Kurulduğu günden bu yana 8 projeye destek veren Mersin Sinema Ofisi'nin katkı sunduğu projeler arasında yer alan 'Üzümün Mirası', destek verilen ilk uzun metraj belgesel olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 2 yıllık bir hazırlık ve çekim sürecinin ardından tamamlanan belgesel, Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi'nde hayat buldu. Belgesel, sadece bir aile hikayesini anlatmakla kalmıyor; Mut ve Çömelek yöresine özgü üzüm çeşitlerini, bağcılık kültürünü ve kuşaktan kuşağa aktarılan üretim geleneğini de kayıt altına alıyor. Böylece Mersin'in tarımsal mirası sinema aracılığıyla görünür hale gelirken, yerel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına da katkı sunuluyor.

Akar: 'Film ekiplerine yapacakları işlerde kolaylaştırıcı olmaya çalışıyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Funda İpek Akar; Mersin Sinema Ofisi'nin, Mersin'i ulusal ve uluslararası film sektöründe görünür kılmak amacıyla kurulduğunu ifade ederek, kentin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerin önemli bir film platosu potansiyeli sunduğunu belirtti. Akar, 'Film ekipleri Mersin'e geldiği zaman, yapacakları işlerde kolaylaştırıcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle bürokratik işlerdeki izinlerle, uygun lokasyonları bulmaları için kalacakları yerlerle ilgili aracı oluyoruz. Mersin'de şimdiye kadar 6'sı tamamlanmış 8 çalışma gerçekleştirdik ve destek olduk. Bunlardan bir tanesi de 'Üzümün Mirası' adlı ilk uzun metraj belgesel filmimiz' dedi.

'Beyazperdenin köylerimize açılmasıyla, yaratıcı ekonomiyi köylerde de canlandırıyoruz'

Mersin Sinema Ofisi'nin destek verdiği ilk uzun metraj belgesel olan 'Üzümün Mirası' adlı belgesel filminin yaklaşık 2 yılda tamamlandığını kaydeden Akar, çekimlerin Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi'nde gerçekleştirildiğini ifade etti. Çömelek'in, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Örnek Köy Projesi' kapsamında yer almasının; tarımsal kalkınmanın kültür, sanat ve film üretimiyle buluşmasına katkı sağladığını vurgulayan Akar, projenin kırsal bölgelerin film çekimleri için de önemli birer lokasyon olarak öne çıkmasına katkı sunduğunu dile getirerek, 'Beyazperdenin köylerimize de açılmasıyla hem üretim ekonomisi, hem de yaratıcı ekonomiyi köylerimizde canlandırıyoruz. Film yapımcılarını ve sinemacıları Mersin'e davet ediyoruz. Mersin'in şahane atmosferiyle çalışmalarına sağlayacağı büyük bir enerjiden faydalanmak isteyenlere kapımız her zaman açık. Geldikleri zaman 'Mersin'de film yapmak çok eğlenceliydi, keyifliydi ve kolaydı' diyebilmeleri için buradayız' ifadelerine yer verdi.

Ay: 'Çalınacak böyle bir kapının olması, bir sinemacı için büyük bir nimet'

Oyuncu ve yönetmen Ezgi Ay, 2023 yılında yapımına başladığı 'Üzümün Mirası' belgeselinde, ailesinin hikâyesi üzerinden Mut ve Çömelek yöresinin bağcılık kültürünü ve yerel üzüm çeşitlerini konu aldığını ifade etti. Yaklaşık 2 yıl süren çekimlerin Çömelek Mahallesi'nde gerçekleştiğini belirten Ay; belgeselde babasının yıllardır sürdürdüğü bağcılık ve şarap üretim geleneğini kayıt altına alırken, bu kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini ve kendisinin de bu mirası devralıp devralamayacağına dair kişisel yolculuğunu da sinema diliyle anlatıyor. Ay, 'Bu süreçte Mersin Sinema Ofisi'nin büyük desteği oldu. Hem prodüksiyona hem de yereldeki sponsorluk görüşmelerime büyük katkı sundular. Onlar sayesinde yerelde pek çok partnerlik buldum. Çekim sürecini böyle tamamlayabildim. Mersinli bir sinemacı olarak Mersin'e geldiğimde böyle bir yapının ve desteğin olduğunu görünce çok sevindim. Çünkü çalınacak böyle bir kapının olması, bir sinemacı için büyük bir nimet' dedi.

'Mersin Sinema Ofisi'nin verdiği bu destek, umarım diğer belediyelere de örnek olur'

Mersin Sinema Ofisi'nin kentin özellikle az bilinen bölgelerinde çok yardımcı olduğunu, prodüksiyon anlamında ihtiyaç duyulan şeylere ulaşma konusunda çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Ay, 'Mersin Sinema Ofisi sadece prodüksiyon anlamında değil, kişisel olarak da bu süreçte hep yanımdaydı. Bağımsız sinemacılar olarak zaten çok kısıtlı koşullarda sinema yapabiliyoruz. Alabileceğimiz destekler çok az. Bu anlamda Mersin Sinema Ofisi gibi bir yerin olması avantaj. Mersin Sinema Ofisi'nin verdiği bu destek, umarım diğer belediyelere de örnek olur' ifadelerine yer verdi.