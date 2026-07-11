Karadağ Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadağ Yaylası için verdikleri yol sözlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Genç, 'El ele vererek, birlik içerisinde hareket ederek bu güzel topraklara hizmet etmeyi sürdüreceğiz' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylası'nda geleneksel olarak düzenlenen yayla buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen programa Başkan Genç ile birlikte Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, Vakfıkebir Karadağ Turizm Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Abdulkadir Haliloğlu, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Horona eşlik eden Başkan Genç, yayla kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çekerek bu tür buluşmaların toplumsal birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

SİYASETÇİNİN İTİBARI VERDİĞİ SÖZÜ TUTMASIDIR

Vatandaşlara seslenen Başkan Genç, verilen sözleri yerine getirmenin siyaset kurumunun en önemli sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayarak, 'Bir siyasetçi için verilen sözü tutmak son derece kıymetlidir. Çünkü siyasetçinin itibarı, millete verdiği sözü yerine getirmesiyle ölçülür. Bugün Karadağ'da, Deregözü'nde ve Komandıra'da gördüğümüz güvenin temelinde de verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olmamız vardır. Bu topraklar çok kıymetlidir. Bunlar, ecdadımızın bizlere şehit kanlarıyla emanet ettiği topraklardır. Buraya gelirken şehitliğimizi gösteren tabelayı gördük. Bu emanetin değerini bilmek ve gelecek nesillere aynı bilinçle aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bugün Türkiye, savunma sanayisinde ortaya koyduğu başarılarla dünyaya gücünü göstermektedir. İHA'larımızla, SİHA'larımızla ve yerli savaş uçağımızla güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz yeniden özgüven kazanmış, tarih sahnesindeki güçlü yerini yeniden almaya başlamıştır. Cumhurbaşkanımıza Karadağ Yaylası'ndan selam ve şükranlarımızı gönderiyorum' dedi.

KARADAĞ, DEREGÖZÜ VE KOMANDIRA YOLLARI TAMAMLANDI

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Seçim döneminde Karadağ Yaylası'nın yollarıyla ilgili talepler bizlere iletildi. Muhtarlarımız ve ilçe teşkilatımız, dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu'na bu ihtiyacı aktardı. Kendisi de Karayolları Genel Müdürlüğü aracılığıyla ilk etapta 8 kilometrelik asfalt çalışmasını başlatarak önemli bir adım attı. Bu katkılarından dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Ancak iş bununla bitmedi. Deregözü bağlantısında 12 kilometre, Komandıra bağlantısında 7,2 kilometre ve Çarşıbaşı Kaldırım Obası güzergahında 4,1 kilometrelik yol yapılması gerekiyordu. Biz de seçim döneminde bu yolları tamamlayacağımızın sözünü verdik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Güvenlik çizgileriyle birlikte modern ve konforlu bir yolu hizmete açtık.'

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

'Komandıra'da da aynı kararlılıkla çalıştık. Karadağ ile Komandıra arasındaki bağlantı yolunu tamamladık. Çarşıbaşı Kaldırım Obası yolunu da bitirdik. Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. Elbette bütün bu yatırımları Cumhurbaşkanımızın desteği ve Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katkılarıyla gerçekleştirdik. Ankara ile sürekli koordinasyon içerisinde çalışıyor, şehrimize yeni yatırımlar kazandırmak için gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da Vakfıkebir'imiz ve tüm ilçelerimiz için aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. El ele vererek, birlik içerisinde hareket ederek bu güzel topraklara hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Sizlerin bize gösterdiği güvene layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Vakfıkebir'e yakışan hizmetleri üretmeyi sürdüreceğiz.'