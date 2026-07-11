Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Malkara ilçesinde Kurtuluş, Pınar ve Demirciler caddelerindeki yol yapım çalışmalarını tamamladı. Toplam 4 bin 500 metre uzunluğundaki güzergâhta gerçekleştirilen asfalt ve altyapı çalışmalarıyla yollar daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçede ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Malkara ilçesinde yürütülen çalışmalarla Kurtuluş Caddesi, Pınar Caddesi ve Demirciler Caddesi modern ve güvenli bir ulaşım altyapısına kavuşturuldu.

4 BİN 500 METRELİK GÜZERGÂHTA ASFALT ÇALIŞMASI

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ortalama 9 metre genişliğe sahip toplam 4 bin 500 metre uzunluğundaki yol ağı yenilendi.

Demirciler Caddesi Ömer Kahraman Sokak'ta 2 bin 160 ton asfalt serimi ve 3 bin ton taş dolgu çalışması gerçekleştirildi. Pınar Caddesi'nde bin 730 ton asfalt ile 4 bin ton taş dolgu ve temel malzemesi kullanılarak yol altyapısı güçlendirildi. Kurtuluş Caddesi'nde ise 4 bin 700 ton asfalt serimi yapılarak güzergâh modern bir görünüme kavuşturuldu.

GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM

Gerçekleştirilen çalışmalarla sürüş konforu artırılırken yol güvenliği de önemli ölçüde iyileştirildi. Yenilenen yollar sayesinde vatandaşlar daha güvenli, kesintisiz ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuştular.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını planlı şekilde sürdürerek vatandaşlara daha güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti sunmaya devam ediyor.