Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçenin 14 Mayıs Mahallesi’nde bulunan ve sağlıksız yaşam koşullarına yol açan bir çöp evi temizleyerek çevre sağlığına katkıda bulundu.İZMİR (İGFA) - Çevredeki vatandaşların Efes Selçuk Belediyesi’ne müracaatları üzerine harekete geçen Efes Selçuk Belediyesi temizlik ekipleri, çevre kirliliği ve oluşacak sağlık risklerini önlemek adına kapsamlı bir temizlik ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Çevredeki vatandaşlar, çöp evin uzun süredir birikmiş çöplerle dolu olduğunu ve bu durumun hem çevreye hem de çevredeki vatandaşların sağlığını tehdit ettiğini aktardı. Efes Selçuk Belediyesi temizlik emekçileri, evdeki temizlik çalışmasının yanı sıra eşyaların tahliyesini de gerçekleştirerek ilaçlama çalışması yaptı.

Çöp evde yürütülen temizlik çalışmasının önemine dikkat çeken Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özkan Aracı; “Efes Selçuk’un tüm mahalle, cadde ve sokaklarında temizlik çalışmalarımızı hız kesmeden büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen tüm talepleri dikkate alarak temizlik emekçilerimizle saha çalışmalarımızı yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine yaptığımız bu tür temizlikler, çevreye olan duyarlılığımızı ve Efes Selçuklu vatandaşlarımıza olan sorumluluğumuzu gösteriyor. Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel’in de dediği gibi ‘Temizlemek bizim, temiz tutmak hepimizin görevi’ Tüm vatandaşlarımızı da temizlik konusunda daha hassas ve duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.