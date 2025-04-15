Kayseri’nin hızla gelişen ilçelerinden Talas’ta, 2026 yılından itibaren 4 yıl için geçerli olacak arsa birim değerlerini belirlemek amacıyla Değer Tespit Komisyonu toplandı.

KAYSERİ (İGFA) - Belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıya Talas Belediyesi’nden iki yetkili, Vergi Dairesi’nden iki temsilci, Kayseri Ticaret Odası’ndan bir üye, Tapu Müdürlüğü’nden bir görevli ile birlikte ilçedeki mahalle muhtarları katıldı. Geniş katılımla yapılan toplantıda, 2026 yılından itibaren uygulanacak arsa rayiç bedelleri mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak ele alınarak detaylı şekilde değerlendirildi.

Komisyon üyeleri, arsa değerlerinin belirlenmesinde bölgelerin sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeylerini, imar durumu, ulaşım ağına yakınlık, çevresel donatılar ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurdu. Gerçekleştirilen çalışmada, hem vatandaşların mağdur olmaması hem de belediye hizmetlerinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla dengeli ve adil bir fiyatlandırma hedeflendi.

“ORTAK AKIL TOPLANTISI”

Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şeffaflık ve ortak akıl vurgusu yaptı. Başkan Yalçın, toplantının ortak akıl olduğunu ve 4 yılda bir yapıldığını belirterek, “Talas, her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe. Bu gelişim, arsa ve emlak değerlerine de yansıyor. Bizler de Değer Tespit Komisyonu olarak, hem vatandaşlarımızı hem de kamu kurumlarını ilgilendiren bu süreçte en doğru kararları vermek için bir araya geldik. Alınan kararlar, önümüzdeki yıl uygulanacak emlak vergileri başta olmak üzere pek çok idari işlemde referans olacak. Katkı sağlayan tüm kurum temsilcilerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda belirlenen yeni değerlerin, resmi işlemlerin yanı sıra yatırımcılar için de yol gösterici olacağı, böylece ilçedeki kentsel gelişimin daha planlı bir şekilde ilerlemesinin sağlanacağı belirtildi.