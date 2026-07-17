İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) yapımı tamamlanan yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB) gerçekleştirilen açılış törenine Başkan Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve EBSO yönetimi, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmit Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile oda, birlik ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi partiler, rektörler, kamu kuruluşları temsilcileri ve İzmir iş dünyası temsilcileri katıldı. 6 bin metrekarelik yeni hizmet binasının açılışı, protokol konuşmalarıyla başladı.

'BİR ÜLKENİN KALKINMASI SANAYİSİNİN GELİŞMESİYLE MÜMKÜN'

Başkan Dr. Cemil Tugay, yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, sanayinin Türkiye'nin kalkınmasındaki kritik rolüne dikkat çekti.

Sanayicilerin sürekli değişen ve rekabetin yoğun olduğu bir ortamda üretmeye, gelişmeye ve büyümeye çalıştığını belirten Tugay, bu çabanın toplum tarafından yeterince anlaşılmadığını ifade etti.

Belediye başkanı olduktan sonra sanayinin önemini daha yakından gördüğünü söyleyen Tugay, 'Bir ülkenin kalkınması her şeyden önce sanayisinin gelişmesiyle mümkündür. Bu nedenle sanayi, öncelikli olarak desteklenmesi gereken alandır' dedi.

'İZMİR'İN SANAYİLEŞME YOLCULUĞUNA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADI'

Başkan Dr. Cemil Tugay, konuşmasında İzmir'in üretim gücü ve sanayideki öncü konumuna da vurgu yaparak, yerel yönetim olarak sanayicilerin karşılaştıkları sorunlarda her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

'Bir şehir sanayisiyle güçlü olur, güçlü şehirler de güçlü bir ülkenin temelini oluşturur' diyen Tugay, sözlerine şöyle devam etti: 'İzmir'in sanayileşme yolculuğuna yön veren Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın kuruluşundan bugüne, bu başarı hikâyesinde büyük payı var. İzmir'in sanayicileri de çevre duyarlılığına, sürdürülebilir bir üretim anlayışına sahipler. O nedenle de onlara yürekten teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.'

VALİ ELBAN: ODALARIMIZ DÜNYADAKİ GELİŞMELERİ ÜYELERİNE AKTARMALI

Törende konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Türkiye'deki sanayi kuruluşlarının yüzde 10'unun İzmir'de olduğunu ifade ederek, 'Dünyada bilim alanında ilerleme ne kadar hızlıysa sanayide ve ticarette de rekabet o kadar hızlandı. Ve rekabet o kadar acımasız hale geldi ki dünyadaki teknolojik gelişmeleri, ekonomideki gelişmeleri bir an atlarsanız maalesef rekabette geriye düşüyorsunuz. Sanayicinin, ticaret erbabının bunu tek başına takip etmesi mümkün değil. Bunu takip etmesi için ona destek verecek kurum, kuruluşlara da ihtiyaç var. Odalarımız, dünyadaki bu gelişmeleri üyelerine çok hızlı bir şekilde aktarmalı' dedi.