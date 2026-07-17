Egeli maden ihracatçıları 2026 yılının ilk altı ayını yüzde 12 artışla 767 milyon dolar ihracatla geride bıraktı. Küresel pazarlardaki tanıtım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Egeli madenciler, yılın ikinci yarısında ticaret heyetleriyle ihracat ağını genişletmeye hazırlanıyor.

İZMİR (İGFA) - EİB 2026 Yılı İlk Yarı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde Türkiye geneli maden ihracatının 3,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

EN FAZLA İHRACAT ÇİN, ABD VE İSPANYA'YA

Başkan Alimoğlu, 'Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak ise 2026 yılının ilk altı ayında 767 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2025 yılının aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 12 arttı. Birliğimiz ihracatında en büyük payı yine doğal taş ürünleri aldı. Doğal taşı sırasıyla kıymetli metal cevherleri ve feldspat ihracatı takip etti. 2026 yılının ilk yarısında Birliğimizin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke Çin, ABD ve İspanya oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Çin ve İspanya'ya ihracatımız sırasıyla yüzde 47 ve yüzde 12 artarken, ABD'ye ihracatımız yüzde 5 düştü. Doğal taş ihracatımız özelinde ise en önemli üç pazarımız ABD, Çin ve Fransa olarak gerçekleşti. ABD'ye ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşerken Çin ve Fransa'ya ihracatımız sırasıyla yüzde 42 ve yüzde 0,9 arttı' diye konuştu.

İhracat performanslarını korumaya çalışırken sektörün önündeki yapısal sorunların da önemini korumaya devam ettiğini anlatan Alimoğlu, sorunların başında sektörün kamuoyunda oluşan olumsuz algısı geldiğini belirterek, 'Bu algının giderilmesi ve sektörümüzün ekonomiye, istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya sağladığı katkının daha doğru anlatılması gerektiğine inanıyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen, 2026 yılının ilk yarısında uluslararası tanıtım faaliyetlerimize ara vermeden devam ettik. 4-6 Şubat 2026 tarihleri arasında İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen Surface Design Show Fuarı'na info-stant ile katılarak doğal taş sektörümüzün tanıtımını gerçekleştirdik ve uluslararası ziyaretçilerle bir araya geldik.16-19 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen Xiamen Uluslararası Taş Fuarı'nda Türkiye Milli Katılım Organizasyonumuzu başarıyla gerçekleştirdik' dedi.

Fuar kapsamında, UR-GE Projesi çerçevesinde yer alan firmalarımızın ortak stantla fuara katılımını sağlayarak üyelerin uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü artırdıklarını vurgulayan Alimoğlu, düzenlenen alım heyeti organizasyonu ile yabancı satın almacı firmaları sektör temsilcilerimizle buluşturarak yeni ticari iş birliklerine zemin hazırladıklarını söyledi.

İbrahim Alimoğlu, yılın ikinci yarısında da sektörün uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

Bu kapsamda 6. Amorf Doğal Taş Proje Tasarım Yarışması Finali ve en fazla Doğaltaş İhracatı yapan üyelerimizin ödüllendirildiği Doğal Taş Gala gecesini 5 Eylül'de Agora Örenyeri'nde gerçekleştireceklerini belirten Alimoğlu, 'Elbette, ticaret heyeti organizasyonlarına da ağırlık vereceğiz. Özbekistan, Fas, İspanya ve Portekiz'e yönelik ticaret heyetleri düzenlemek üzere çalışmalarımıza başladık. Yeni pazarlarda ihracatçılarımızın etkinliğini artıracak bu organizasyonlarla üyelerimizin uluslararası iş bağlantılarını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca yeni dönem çalışmalarımıza dair yol haritasını 21 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz Çalıştay sonrasında üyelerimizle paylaşacağız' diye konuştu.