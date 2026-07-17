Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle, ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Buna göre, gümrükte kabul edilen kıymetin kayıt belgesindeki değeri yüzde 5'e kadar aşması ithalat işlemlerini engellemeyecek.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de değişikliğe gitti. Düzenleme, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrük idarelerince tespit edilip kabul edilen kıymetin, Kayıt Belgesi'nde yer alan kıymeti yüzde 5'e kadar (yüzde 5 dahil) aşması, ithalatın gerçekleştirilmesine engel oluşturmayacak. Daha önce uygulanan hükümde yer alan oran revize edilirken, değişiklikle ithalat işlemlerinde belirli bir tolerans payı tanınmış oldu.

Tebliğde ayrıca teknik nitelikte bir düzenleme de yapıldı. Ek 2-E bölümünde yer alan 'eksiz' ibaresi 'eksiksiz' olarak düzeltildi.