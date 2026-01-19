CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Kent Kasap açılışı için geldiği Bornova'da Bornova Belediyesi'nin son iki yılda hayata geçirdiği sosyal projeleri yerinde inceledi, vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - Kent Market, Kent Bostanı, Kent Lokantası ve Akıllı Şehir Yönetim İnovasyon Merkezi'ni ziyaret eden Karabat, ekonomik krize karşı CHP'li belediyelerin halkın yanında olduğunu vurgulayarak Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Eşki'ye teşekkür etti. Başkan Eşki ise sosyal belediyecilik anlayışıyla Bornova'da kimseyi yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Bornova Belediyesi tarafından Kızılay Mahallesi'nde hayata geçirilen Kent Kasap açılışına katılmak üzere geldiği Bornova'da, belediyenin son iki yılda hayata geçirdiği projeleri yerinde inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

