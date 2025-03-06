İzmir’de salçalık domates üretimiyle ilgili değerlendirme ve planlama toplantısı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, il genelinde faaliyet gösteren domates işleme sektörünün temsilcileri katıldı.İZMİR (İGFA) - Her yıl 1 milyon tona yakın domates üreten İzmir'de 2025 yılı planlamaları yapıldı.

Toplantıda, sözleşmeli tarım, üretim maliyetleri, fiyat istikrarı ve çiftçilerin karşılaştığı sorunlar ele alındı.

Üreticilerin daha verimli ve kazançlı bir sezon geçirmesi için çözüm önerileri değerlendirildi. Ayrıca, ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili konular da masaya yatırıldı.

Son yıllarda İzmir’de salçalık domates üretiminde önemli bir artış yaşandığı vurgulandı. Özellikle Torbalı, Kınık ve Bayındır başta olmak üzere 16 ilçede yapılan üretimin, Türkiye genelinde önemli bir paya sahip olduğu belirtildi.

İzmir, 918.829 ton sanayilik domates üretimi ile Türkiye’de en fazla salçalık domates üreten üçüncü il konumuna geldi. İl genelinde üretim alanları genişlerken, verim de artış gösterdi.

2025 üretim sezonu için planlamalar yapılarak sektör paydaşlarının görüşleri alındı.

Üreticilerin daha güçlü bir sezon geçirmesi için çalışmalar devam ediyor.