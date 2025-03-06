İzmir Çiğli Belediyesi'nde Başkan Yıldız vatandaşlarla iftarda buluştu. İftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yıldız’a kışın sonunu ve baharın gelişini simgeleyen Balkanlar'a özgü bir gelenek olan ‘Marteniçka’ bilekliği hediye edildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Pelikan Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayının bereketi ve dayanışma ruhu, dört mahallenin bir araya geldiği büyük iftar programıyla taçlandı. Evka 2, Aydınlıkevler, Evka 6 ve Ahmet Taner Kışlalı Mahalle sakinleri, aynı sofrada buluşarak paylaşmanın ve birlik olmanın huzurunu yaşadı. Mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği iftar programında, uzun sofralar kuruldu, gönüller bir oldu. Sıcak bir atmosferde geçen bu özel akşamda, komşular bir araya gelerek hem eski dostlukları pekiştirdi hem de yeni dostlukların temellerini attı.

Başkan Yıldız’a anlamlı hediye

İftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yıldız’a kışın sonunu ve baharın gelişini simgeleyen Balkanlar'a özgü bir gelenek olan ‘Marteniçka’ bilekliği hediye edildi. Samimi anların yaşandığı iftar programında yüzlerce kişi, ney dinletisi eşliğinde dualar ederek oruçlarını açtı. Çiğli Belediyesi’nin iftar programları Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Başkan Yıldız: “Bizler, komşusu açken tok yatmayan bir medeniyetin mirasçılarıyız”

İftarda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu mübarek Ramazan akşamında sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız bir zaman dilimidir. Bugün burada, aynı ekmeği bölüşerek kardeşlik duygularımızı pekiştiriyoruz. Bizler, komşusu açken tok yatmayan bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu anlayışla, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, sizlerin desteğiyle şehrimizi daha güzel, daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışıyoruz. Bugün burada sizlerin gözlerindeki umut, bizlere doğru işler yaptığımızı gösteriyor. İnşallah, hep birlikte daha güzel günlere yürümeye devam edeceğiz. Bu mübarek ayın, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.”