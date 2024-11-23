İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu'nun tünel kazıları sürerken, Üçyol Hat Başı Şaftı’na ulaşan 450 ton ağırlığındaki tünel açma makinesi (TBM) General Asım Gündüz İstasyonu’na taşınıyor. TBM yeni yerinde kurularak Şirinyer yönüne doğru tünel kazmaya başlayacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu’nun tünel kazıları tüm hızıyla devam ediyor. General Asım Gündüz İstasyonu’ndan 2 bin 130 metre kazan ve Üçyol Hat Başı Şaftı’na ulaşan 450 ton ağırlığındaki tünel açma makinesi (TBM) parçalar halinde General Asım Gündüz İstasyonu’na taşınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, taşıma işlemi sırasında trafik için gerekli uyarılarda bulunarak önlemleri de aldı.

Tünel açma makinesi, bu istasyonda tekrar kurularak Şirinyer yönüne doğru çalışmaya başlayacak. Yakın zamanda Üçyol Hat Başı Şaftı’na ulaşması beklenen diğer TBM de ilerleyen günlerde General Asım Gündüz İstasyonu şantiyesine ulaşacak.