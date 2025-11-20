İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle farkındalık ve eğlence içeren bir dizi program hazırladı. Etkinlikler kapsamında Çocuk Hakları Rotası oluşturan çocuklar, ellerinde haklarını tanıtan dövizlerle toplu taşıma araçlarında yolculuk yaptı.

İZMİR (İGFA) - Dünya Çocuk Hakları Günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla kentin çeşitli noktalarında düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Kültür-sanat etkinlikleri, atölyeler ve farkındalık çalışmalarının yer aldığı programın en dikkat çekici bölümü ise İzmir Çocuk Meclisi üyelerinin oluşturduğu Çocuk Hakları Rotası oldu. Çocukların kent yaşamında hak farkındalığını güçlendirmek amacıyla oluşturulan rotada metro, tramvay ve vapura binen çocuklar, ellerindeki 'Her çocuk eşittir', 'Oyun oynamak hakkımız', 'Eğitim her çocuğun hakkı', 'Çocukları şiddet, ihmal ve istismardan koruyun' yazılı dövizlerle taleplerini ve haklarını dile getirdi.

'İZMİR'DE 1 MİLYON ÇOCUK YAŞIYOR'

Farkındalık çalışması hakkında bilgi veren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Deniz Kesimler Çakal, '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile sebebiyle hafta boyunca çeşitli etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün de Çocuk Meclisi üyeleriyle birlikte Çocuk Hakları Rotası etkinliği yaptık. Amacımız, toplumda çocuk haklarının görünürlüğünü sağlamak. Kentimizde yaklaşık 1 milyon çocuk yaşıyor. Bu, İzmir'de yaşayan her beş kişiden birinin çocuk olduğu anlamına geliyor. Toplumsal farkındalık, çocuk haklarının hayata geçirilmesi için oldukça önemli. Bu yüzden çocuklarla birlikte metro, tramvay ve vapurla Çocuk Hakları Rotası oluşturarak toplumda farkındalık yaratmayı amaçladık. Çocuklar haklarının farkında ve öz savunuculuk becerileri oldukça yüksek. Seslerini kendileri duyurmak istiyor. Bugün İzmir'deki yetişkinlere 'Çocukların hakları var, İzmir'de biz de varız' diye seslendiler' dedi.