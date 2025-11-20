İzmir Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen Bornova Muhtarlar Akademisi projesi kapsamındaki açılış toplantısı geniş katılımla gerçekleşti.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Muhtarlar Derneği tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne yapılan ve hibe almaya hak kazanan 'Bornova İlçesi Muhtarlarına Yönelik Katılımcı/Kapsayıcı Yönetim Anlayışı ve İletişim Eğitimi Projesi (Bornova Muhtarlar Akademisi)' törenle başladı.

Bornova Kaymakamlığı, Bornova Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi ortaklığında yürütülecek proje, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi ve Nikah Salonu'nda düzenlenen açılış ve tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Toplantıya Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, muhtar dernekleri, STK temsilcileri, ilçe bürokratları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

KAYMAKAM ŞAHİNER: 'BORNOVA'DAKİ KURUMLARIN UYUMU VE İŞBİRLİĞİ ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR'

Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, projenin ilçe için büyük bir kazanım olduğunun altını çizerek; 'Böylesine değerli bir projenin sac ayağı olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Muhtarlarımızın iletişim becerilerini güçlendirecek bu program, kamu hizmetinin kalitesini artırma yolunda önemli bir adım. Hepimizin iletişim alanında eksikleri var; vatandaşla ilişkilerimizde doğru iletişim kurmak, hizmetin etkinliğini belirleyen en temel unsurlardan biri. Bu nedenle muhtarlarımızın bu projeye ilgi göstermesini çok önemsiyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Kaymakam Şahiner, Bornova'daki kurumlar arası işbirliğinin Türkiye'ye örnek olduğuna da şu sözlerle dikkat çekti: 'Belediyemiz, kaymakamlığımız ve üniversitemiz bir elin parmakları gibi aynı amaca hizmet ediyor. Bu uyum sayesinde ilçemizde başaramayacağımız hiçbir şey yok. Deprem riski nedeniyle yıkılan okulların alanını belediyemiz otopark olarak düzenleyecek; bu bile koordinasyonun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.'

BAŞKAN EŞKİ: 'MUHTARLIK KURUMUNU DİJİTALLEŞMİŞ, GÜÇLÜ VE AKADEMİK TEMELE SAHİP BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin Türkiye'de muhtarlık kurumuna yönelik en kapsamlı eğitim programlarından biri olduğuna dikkat çekerek 'Çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü günümüzde akademik bir tabanı olmayan, dijital dönüşümünü tamamlamayan hiçbir kurum süreçlerini sağlıklı bir şekilde sürdüremez. Bir depremde ayakta kalan binaların ortak noktası mühendislikten, bilimsel temelden geçmeleridir. Kurumlar için de durum aynıdır: Dijitalleşen, hafızası olan, kurumsal kimliğini güçlendiren yapılar ayakta kalır.' diye konuştu.

6 AYLIK AKADEMİK EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI

Bornova Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Şahin Doğan tarafından projenin tanıtım sunumu yapılırken, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Onur Kaplan, 'Mahalle Muhtarlarının Kapsayıcı/Katılımcı Yönetim Açısından Hukuki Rolü' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

45 mahalle muhtarının yer alacağı akademik eğitimlerde şu başlıklarda 6 ay boyunca dersler verilecek:

Dijital OkuryazarlıkTemel Bilgisayar ve İnternet KullanımıEtkili Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital İletişimOnline Toplantılar ve Veri GüvenliğiTopluluk Önünde Konuşma, Dinleme ve Not Alma TeknikleriEtkili Toplantı ve Zaman YönetimiHalkla İlişkiler ve Etkili İletişimDiksiyon, Hitabet ve İkna Kabiliyeti

Proje sonunda muhtarların bireysel, mesleki ve kurumsal iletişim becerilerinin gelişmesi; vatandaşlarla, kamu kurumlarıyla ve yerel yönetimle daha güçlü ve etkili bir iletişim kurmaları hedefleniyor.