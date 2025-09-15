İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 yılının başından bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlara 90 bin gıda paketi ulaştırdı. Dar gelirli vatandaşlar destekleri için Başkan Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ederek “Bir alo dememizle her zaman yanımızda” dedi. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 2025 yılı içinde 90 bin gıda paketi dağıtıldı.

Belirlenen kriterlere uyan ve sosyal yardım takip sistemine kayıtlı ailelerin hayatına dokunan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sosyal destek çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

TEMEL İHTİYAÇLARA CEVAP VERİLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara verilen gıda paketleri içinde şu ürünler yer alıyor: İki paket makarna, domates salçası, pirinç, bulgur, nohut, özel amaçlı buğday unu, beyaz toz şeker, siyah çay, ayçiçek yağı, kuru fasulye, kırmızı mercimek ve sofra tuzu.