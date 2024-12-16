İzmir'de Bornova Belediyesi, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü bir yer edinmesi ve eşitlik bilincinin yaygınlaşması adına önemli bir etkinliğe imza attı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Pınarbaşı Kent Bostanı’nda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları ele alındı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadınların güçlenmesi ve bilinçlenmesi adına eğitim programlarına devam edeceklerini söyledi.

Eğitimde, cinsiyet rollerinin şiddetle bağlantısı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin şiddet üzerindeki etkileri ve şiddete maruz kalındığında başvurulabilecek kurumlar detaylıca aktarıldı. Ayrıca, katılımcılara İstanbul Sözleşmesi Yaşatır baskılı çantalar hediye edilerek, sözleşmenin içeriği ve 6284 sayılı kanun hakkında bilgiler verildi.

“HAK TEMELLİ YAKLAŞIMI BENİMSİYORUZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, düzenlenen eğitimle ilgili olarak "Toplumsal cinsiyet eşitliği, daha adil ve huzurlu bir toplumun temel taşıdır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu konuda bilinç oluşturulması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kadınların haklarına erişimini kolaylaştırmak ve güçlenmelerini sağlamak adına eğitimlerimizi ve saha çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nin yaşatılması ve 6284 sayılı kanunun etkin uygulanması için hep birlikte mücadele edeceğiz” diye konuştu.