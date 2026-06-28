İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka'da Zübeyde Hanım Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği'nin düzenlediği aşure programına katıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Zübeyde Hanım Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından Muharrem ayındaki Yas-ı Matem orucunun ardından düzenlenen aşure programına katıldı. Karşıyaka İsmail Cem Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Tugay'a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter ile dernek yöneticileri eşlik etti.

Konuşmasında Hacı Bektaş-ı Veli'nin sözlerinden hareketle dostluk ve iyilik mesajları veren Başkan Dr. Cemil Tugay, 'Kerbela, kabul edilemeyecek bir haksızlığın ve zulmün simgesidir. Bu zulüm karşısında boyun eğmeyen yiğit, yürekli ve örnek alınacak insanlar var. Dünyanın neresinde haksızlık varsa son bulsun. Nerede zulüm varsa sona ersin. Kim yanlış yapıyorsa artık kaybetsin, kazanamasın. Hünkâr Hacı Bekkaş-ı Veli'nin dediği gibi, 'Doğruluk dost kapısıdır.' Bizim dostluğa, dost kapılarına ihtiyacımız var. Bu da ancak doğruluktan, iyilikten, alçakgönüllülükten ve tevazudan geçiyor. Hepimiz insanız. Ne olursa olsun birbirimize doğruluk ve iyilikle yaklaşmalı, zor günlerimizde birbirimize kol kanat germeliyiz. Bu anlayışı yaşatmaya devam ettiğimize inanıyorum. Kendini doğruluk ve iyilikten yana gören herkesi aşk ile selamlıyorum' dedi.

Etkinlikte konuşan Zübeyde Hanım Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Sadık Taşkaya, Başkan Tugay'a teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve On İki İmamlar aşkına deyişler söylendi, semah dönüldü.

Alevi dedesi Hamza Takmaz, Yas-ı Matem orucunun ardından aşure duasını okudu ve katılımcılar duaya hep birlikte eşlik etti. Alevi yurttaşların dayanışmasıyla hazırlanan aşureyi karan Başkan Dr. Cemil Tugay, etkinliğe katılanlara aşure lokmasını ikram etti.