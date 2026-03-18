Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mecliste yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen Bursa'nın geleceği için ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Martı ayı ikinci oturumunun ardından Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlenen iftar programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, belediye başkanları, meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.

'BİZLER ARKADAŞIZ. BİZLER BURSALIYIZ'

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programlarla Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu en iyi şekilde hissettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Mecliste zaman zaman gerginlikler yaşanabiliyor. Ancak bizler arkadaşız. Bizler Bursalıyız. Bursa'nın havasını soluyoruz, aynı şehirde beraber yaşıyoruz. Omuz omuza yaşıyoruz. Kent adına tartışmalar yapabiliriz. Bursa'nın sorunlarını çözme noktasında kol kola girmeyi de bilecek nitelikli insanlarız. Her bir belediye başkanına ve meclis üyesine, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

'BURSA'NIN SORUNLARINI EN AZA İNDİRECEĞİZ'

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çıktıkları bu yolculukta zaman zaman sıkıntılar yaşayabileceklerini, zaman zaman seslerin yükselebileceğini söyleyen Başkan Bozbey, 'Ama neticede Bursa'nın kazanması konusundaki hassasiyeti her bir arkadaşımızın taşıdığına eminim. Bu yolculukta kol kola girerek Bursa'nın sorunlarını en aza indirecek, kente seviye atlatacak çalışmaları yapmalıyız ve yapıyoruz. Sorunları çözmenin mutluluğunu ve huzurunu da 2029'da seçime giderken hep beraber yaşayacağız. Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum' diye konuştu.