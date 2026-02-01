İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 Aile Yılı kapsamında ara tatil döneminde öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik çok yönlü etkinlikler gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Ara tatil süresince gerçekleştirilen atölye çalışmalarında öğrenciler ve veliler birlikte üretme, öğrenme ve nitelikli zaman geçirme fırsatı buldu.

Karşıyaka'da düzenlenen 'Aile Katılımlı Ahşap Atölyesi'nde okul öncesi öğrenciler, velileriyle birlikte sürdürülebilirlik temelli çalışmalar gerçekleştirirken Cumhuriyet Eğitim Müzesinde yapılan 'Kolaj Atölyesi' ile ailelerin eğitim süreçlerine aktif katılımı desteklendi. Bornova'da ilkokul öğrencileri ve velilerin katılımıyla düzenlenen 'Bitki Üretme Atölyesi' ise uygulamalı meslekî eğitimin önemini ön plana çıkardı.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik olarak düzenlenen 'Mitoloji, Edebiyat ve Felsefe: Öğretmenler İçin P4C Atölyesi'nde, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen 'Takımım Ailem; Değerleri İzliyoruz, Dijitalde Yarışıyoruz' etkinliğiyle de değerler eğitimi, dijital ortamlar aracılığıyla aile katılımı çerçevesinde desteklendi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, ara tatil etkinliklerinin öğrenciler ve veliler için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek aile katılımının çocukların akademik, sosyal ve duygusal gelişiminde belirleyici bir rol üstlendiğini ifade etti. Yahşi; aile, okul ve toplum iş birliğini güçlendirmeye yönelik bu tür çalışmaların, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.