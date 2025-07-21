İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, annelere çocukları ile toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma imkanı tanıdığı Anne Kart uygulaması sürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülük ettiği projeyle, kadın ve çocukların sosyal hayata katılmalarına olanak tanınıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatlerinden Anne Kart Projesi ekonomik sorunların arttığı günümüzde hane bütçesine katkı sağlıyor. 0-4 arası çocuğu olan ve yardım alması uygun görülen annelere aylık 60 kontörlük biniş hakkı tanıyan projeden faydalanan vatandaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti ifade etti.

“AİLEMİZE BÜYÜK KATKIDA BULUNUYOR”

İzmirli Tuğçe Karagöz, Anne Kart’tan arkadaşları sayesinde haberdar olduğunu belirterek “Ben de başvuruda bulunmak istedim, sonuçlandı. Kart sayesinde daha kolay ulaşım sağlıyorum. Ücretsiz 60 biniş hakkımız var. Çok memnunuz. Biniş hakkı dışında süt yardımı, bez yardımı alıyorum. Bizim ailemize büyük katkıda bulunuyor. Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇOK BÜYÜK BİR AVANTAJ”

Vatandaş Dilek Esençelik de aylık 60 ücretsiz biniş hakkının kendileri için önemli olduğunu belirterek “Çocukları alıp gezmeye çıkardığımızda mükemmel bir şey oluyor. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Aile bütçemize çok büyük bir yararı oluyor. Çok büyük bir avantaj. Memnunuz” diye konuştu.

“GEZMEDİĞİM YER KALMADI”

Zeynep Baran, Anne Kart’ın sağladığı imkânları değerlendirirken, “Çok memnunuz, rahatız. Çok teşekkür ederiz İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne. Kadınlara, annelere destek çıktıkları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Gerçekten tebrikler. 90 dakika uygulaması da geri geldi. Ben 4 çocuğumu alıp denize bile gidiyorum. İnciraltı’na gidiyorum, sahil kenarlarına, piknik alanlarına götürüyorum. Gezmediğim yer kalmadı diyebilirim” ifadelerini kullandı.

ANNE KART NEDİR?

Anne Kartı ile 0-4 yaş (0-48 ay) arası çocuğu bulunan annelerin belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanması sağlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uzman ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda yardım alması uygun görülen annelerin kartlarına çocukları yanlarındayken kullanmak üzere aylık 60 kontör yükleniyor. 4-5 yaş arası çocuğu olan annelere verilen aylık 10 kontörlük kartların da kullanımı sürüyor. Uygulamayla, annelerin çocuklarıyla sosyal hayatta daha aktif yer alabilmesi hedefleniyor. Kart’tan 7 binin üzerinde aile faydalanıyor. 4-5 yaş grubu için ise 2 binin üzerinde aileye destek veriliyor. Böylece toplamda yaklaşık 10 bin hane uygulamadan yararlanmış oluyor.