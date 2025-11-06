İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası, 'Türk Kızılay Haftası' kapsamında Buca'daki on okulda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler 'Bir Damla Hayat' için kenetlendi.

İZMİR (İGFA) - İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Kan Merkezi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, 'Türk Kızılay Haftası' dolayısıyla Buca'daki on okulda eş zamanlı kan bağışı kampanyası düzenlendi. Etkinliğin ana programı TOKİ Turgut Özal İlkokulu ve Ortaokulunda yapıldı.

Programa; Buca İlçe Millî Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz, Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, İzmir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Özgür Bakan, Türk Kızılay Buca Şube Başkanı Cihan Arslan, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan yetkililer, kan bağışının toplum sağlığı açısından önemine dikkat çekerek velileri gönüllü bağışçı olmaya davet etti. Türk Kızılay temsilcileri, 'Bir ünite kan, üç can kurtarır' mesajını hatırlatarak #kanDostum etiketiyle bağış çağrısında bulundu.

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Öğrencilerimiz bugün okullarının bir 'hayat kurtarma merkezine' dönüşebileceğini tecrübe etti. Bu iş birliği, eğitimin sınıfların dışına taşarak toplumsal faydaya dönüşmesinin en güzel örneğidir. 'Bir Damla Hayat' için kenetlenen tüm veli, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.' dedi.

'Birbirimize candan bağlıyız, sen de kan bağışçımız ol' sloganıyla yürütülen kampanyanın, toplumda dayanışma, gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilincini güçlendirdiği vurgulandı. Türk Kızılay yetkilileri, kan bağışı etkinliklerinin yıl boyunca devam edeceğini bildirdi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.