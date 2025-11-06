Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım etkinlikleri OSM'de gerçekleştirilen'Sûfî Geleneğin Kurumsallaşmasına Dair' söyleşiyle devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım etkinlikleri OSM'de 'Sûfî Geleneğin Kurumsallaşmasına Dair' söyleşide vatandaşlarla buluşan Prof. Dr. Semih Ceyhan, 'Tarikatlar miladi 8. yüzyılda ortaya çıkmaya başlamış, 10. yüzyılda Irak'ta kurumsal bir yapıya dönüşmüştür. Başlangıçta zühd ve tasavvuf anlayışını benimseyen zahitlerin oluşturduğu manevî çevreler zamanla 'tarikat' adını almıştır' ifadelerini kullandı.

'Düşünce Tarihi Okumaları Söyleşi Dizileri' kapsamında moderatörlüğünü Doç. Dr. Harun Kuşlu'nun üstlendiği, konuk olarak ise Prof. Dr. Semih Ceylan'ın misafir olduğu programda tasavvuf ekollerinden tarikatlar konuşuldu. Yoğun katlım ile geçen programda tarikatların geçmişten günümüze etkileri, ilk çıktıkları zaman ve noktalar ile Osmanlı döneminde tarikatların genel özellikleri konuşuldu.

Programa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ve çok sayıda sanat dostu katıldı.

Tarikatların İslam'ın özüne ve hakikatine yönelen bir manevi yol olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Semih Ceylan, 'Kalpte başlayan bu yol, insanın davranışlarına ve ahlakına yansır. Tasavvufun hedefi, kişinin imanını sağlamlaştırarak Allah'a yakınlaşmasını sağlamaktır. Farz ibadetlerin yanında nafilelerle de dini hayatı derinleştirmek tarikat anlayışının temelidir' dedi.

Tarikatların yapı taşlarından zahitlerin asker kökenli olduğunu belirten Prof. Dr. Semih Ceylan, 'Tarikatlar miladi 8. yüzyılda ortaya çıkmaya başlamış, 10. yüzyılda Irak'ta kurumsal bir yapıya dönüşmüştür. Başlangıçta zühd ve tasavvuf anlayışını benimseyen zahitlerin oluşturduğu manevî çevreler zamanla 'tarikat' adını almıştır' diye konuştu.

Konuşmaların sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Semih Ceylan, vatandaşlara tarikatlar konusunda önemli aktarımlar yaptı.