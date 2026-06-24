İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin önemli altyapı projelerini bir bir hayata geçiriyor. Ödemiş'te İZSU'nun tamamladığı yağmur suyu ayrıştırma, içme suyu iletim hattı ve şebeke güçlendirme yatırımlarının ardından üstyapı çalışmaları da hız kazandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş'te altyapı ve üstyapı yatırımlarını eş zamanlı planlayarak ilçenin çehresini değiştiriyor. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan yağmur suyu ayrıştırma, içme suyu iletim hattı ve şebeke güçlendirme çalışmalarının ardından Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri üstyapı uygulamalarına başladı. Tarihi Birgi Mahallesi ile ilçe merkezinde yürütülen çalışmalarla hem ulaşım konforu artırılıyor hem de bölgenin tarihi dokusu korunuyor.

İZSU tarafından Ödemiş merkezde yürütülen yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları kapsamında Emmioğlu, Umurbey ve Cumhuriyet mahallelerinde önemli yatırımlar hayata geçirildi. Proje kapsamında 4 kilometrelik ana kolektör yağmur suyu hattı, 350 metre sıra ızgara ve 200 adet tekli ızgara imalatı tamamlandı. Özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanan su baskınlarını önlemeyi amaçlayan çalışmaların ardından üstyapı uygulamalarına geçildi. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yol ve kaldırım düzenlemeleri ise aralıksız sürüyor.

TARİHİ BİRGİ'YE DOĞAL TAŞ DOKUNUŞU

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Birgi Mahallesi'nde, tarihi dokuyu koruyan üstyapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 8 bin metrekare granit küp taş kaplaması, 4 bin metrekare andezit taş kaldırım düzenlemesi ve 2 bin metrekare andezit bordür imalatı gerçekleştiriliyor. Yağmur sularının güvenli şekilde tahliye edilmesi amacıyla granit yağmur olukları da döşeniyor. Birgi'de kaldırım düzenleme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlanırken, yol gövdesindeki granit taş kaplamalarının ise yüzde 50'si bitirildi.

Ödemiş ilçe merkezinde, kurumların altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından asfalt serim çalışmaları hız kazandı. İnönü Mahallesi 712 Sokak'ta 1.100 ton, Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde 2.800 ton ve Umurbey Mahallesi İstasyon Caddesi'nde 2.400 ton asfalt serimi tamamlandı.