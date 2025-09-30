İzmir Karabağlar Belediyesi’nin önemli projelerinden biri olan Yeşilyurt Pazaryeri’nin inşaatı aralıksız devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar’ın önemli projelerinden biri olan Yeşilyurt Pazaryeri’nin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bahçelievler Mahallesi Ulu Önder Caddesi’nde 4400 metrekare arsa üzerine inşa edilen pazaryeri, 2 katlı olarak planlandı.

Toplam 8800 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak modern pazaryerinde, alt katta 90 araçlık otopark, üst katta ise tezgâh alanları yer alacak. Ayrıca 70 araçlık açık otopark da yapılacak.

İNŞAATTA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin haftanın 6 günü yoğun şekilde çalıştığı pazaryerinde temel izolasyon ve radye temel imalatları tamamlandı. Temel üstü dolgu işlemleri bitirilirken, grobeton imalatları devam ediyor.

Bodrum katta kolon ve perde demirlerinin imalatına başlanmış durumda. Demir imalatına geçilmeden önce mevcut demirler tekniğine uygun yöntemlerle temizlendi ve testlere gönderildi. Yapılan testler sonucunda demirlerde herhangi bir hasar olmadığı belirlendi. Bodrum kat perde ve kolon kalıp imalatı devam ederken, önümüzdeki hafta bir bölüm kolon ve perde imalatının tamamlanması hedefleniyor.

BAŞKAN KINAY: “YEŞİLYURT PAZARYERİ’Nİ EN KISA SÜREDE BİTİRECEĞİZ”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Pazar yerinin yapım sürecinin hiçbir şekilde durmadığını vurgulayarak “Yeşilyurt Pazaryeri projemiz, otopark ve kapalı pazar alanı olarak planladığımız bir kamu yatırımıdır. 2025 Haziran ayında tamamlanması öngörülüyordu. Ancak ihale süreçleri, yapım aşamasında yaşanan aksaklıklar ve ekonomik gerekçeler nedeniyle süre uzatımı gerçekleşti. Projemiz Haziran 2026’da tamamlanacak. Süreç boyunca ‘Pazaryeri durduruldu’, ‘AVM’ye satıldı’ gibi asılsız iddialar ortaya atıldı. Bunların hiçbiri doğru değil. Ödemelerimizi düzenli yapıyoruz ve inşaatımız aralıksız devam ediyor. Biz doğru ve şeffaf bir şekilde kamuya hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bu süreci birlikte yönetiyoruz” diye konuştu.

Başkan Kınay ayrıca, bölgedeki sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, inşaatın bir an önce tamamlanmasıyla hem bölgenin normalleşeceğini hem de pazar ve otopark ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.