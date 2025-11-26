İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılına sayılı günler kala İzmirlileri renkli ve coşku dolu bir festivalde bir araya getirmeye hazırlanıyor.

İZMİR (İGFA) - Kentin kalbi Kültürpark, bu yıl ikinci kez düzenlenecek İzmir Yeni Yıl Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 1 Aralık'ta başlayacak festival, 31 Aralık'a kadar sürecek.

İzmirliler, yeni yılı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'taki İzmir Yeni Yıl Festivali'yle karşılayacak. 1 ay sürecek festival, 7'den 70'e herkese hitap edecek şekilde tasarlanıyor.

1 Aralık'ta başlayacak festival, yılın son günü 31 Aralık'ta bitecek. Festival kapsamında alışveriş ve yeme-içme stantları, çocuk alanları, konserler, buz pisti, dans gösterileri, DJ performansları ve sahne şovları yer alacak.

Kültürpark genelinde kurulacak yılbaşı temalı dekorlar ve özel tasarlanmış fotoğraf köşeleriyle ziyaretçilere görsel bir şölen sunulması hedefleniyor.

MÜZİK VE DANS ŞÖLENİ

Festival alanında kurulacak sahnede her gün 14.30-22.00 saatleri arasında müzik, dans ve DJ performansları yer alacak. Festivalde yılbaşı tatlarından uluslararası mutfaklara kadar geniş bir yelpazede lezzetler sunulacak.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden katılımcıların beklendiği festivalin İzmir'de gelenekselleşmesi ve önümüzdeki yıllarda yabancı ziyaretçilerin de uğrak noktalarından biri haline gelmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda İzmirli turizmciler ve esnafla ortak çalışma modelleri üzerine çalışmalar yürütülüyor.

BUZ PİSTLERİ, ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ BEKLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış sezonunu renkli ve eğlenceli hale getirmek amacıyla şehrin iki farklı noktasında 400 metrekarelik buz pistleri kuruyor.

Kültürpark'ta 6 Aralık-15 Şubat, Karşıyaka Bostanlı'da ise 15 Aralık-15 Şubat tarihleri arasında hizmet verecek buz pistleri, çocuklar, gençler ve ara tatili değerlendirmek isteyen tüm İzmirliler için açık olacak. Buz pistlerinde ziyaretçiler, güvenli ve eğlenceli bir ortamda kayma deneyimi yaşarken, alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde etkinliklere katılabilecek. Etkinlik süresince müzik ve küçük sürprizlerle de ziyaretçiler keyifli anlar yaşayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış boyunca kültürel ve sportif etkinliklerle çocukların sosyal ve sportif gelişimini desteklemeye devam edecek. Kültürpark ve Karşıyaka Bostanlı'daki buz pistleri, tüm İzmirlileri bu eğlenceli kış aktivitesine davet ediyor.