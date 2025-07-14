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???? KONTROL ALTINDA #İzmir #Urla 'da meydana gelen orman yangını yürütülen çalışmalar sonucunda kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. pic.twitter.com/AoXjPP1J1U — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 14, 2025

İZSU'nun doğal afet ve acil durum timi hayat kurtaracak

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının daha fazla yayılması önlenirken, soğutma çalışmalarıyla olası risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Müdürlük, 14 Temmuz 2025’te yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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