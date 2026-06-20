Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çeşitli programlar kapsamında Kayseri'ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı.

KAYSERİ (İGFA) - Bir dizi program kapsamında kente gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, bakanları ve beraberlerindeki heyeti Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde çiçeklerle karşıladı. Karşılamanın ardından heyet, belediye bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirirken, fuaye alanında sergilenen kentsel dönüşüm projeleri maketi ile KAYMEK E-38 Sanat Sergisi ve KAYMEK Sanat ile Meslek Eğitim Kursları kursiyerlerinin hazırladığı eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra başkanlık makamına geçen heyet, burada gerçekleştirilen görüşmede Kayseri'nin gelişimi, yatırımları ve devam eden projeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bakan Murat Kurum ve Bakan İbrahim Yumaklı, Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzalayarak tüm Kayserililere selam ve sevgilerini iletti.

Bakanların Başkan Büyükkılıç'ı ziyaretinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, parti teşkilatı temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli de yer aldı.

Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri'nin Vizyon Projelerine Yakın Tanıtım

Öte yandan ziyaret kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çeşitli programlar kapsamında Kayseri'ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve beraberindeki heyet ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, 'İçerisinde birçok sosyal etkinlik imkânı barındıran Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizi ve Mutfak Sanatları Merkezimizi, şehrimize teşrif eden kıymetli misafirlerimize tanıttık. 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğe sahip millet bahçemiz ve zengin mutfak kültürümüzü modern dokunuşlarla buluşturan merkezimiz, hem misafirlerimizin hem de hemşehrilerimizin büyük beğenisini kazanmaya devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin her alanda gelişimini sürdüren, çevre, şehircilik, kültür ve sosyal yaşam yatırımlarıyla örnek bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Büyükkılıç, nazik ziyaretleri ve şehre gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Bakan Kurum, Bakan Yumaklı ve beraberlerindeki heyete teşekkür etti.