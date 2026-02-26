Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan'ın bereketini hemşehrileriyle paylaşmaya devam ediyor. Bigadiç'te iftar yapan Akın, iftar sofralarının birlik ve beraberliğin sofrası olduğunu ifade ederken her gün farklı bir ilçede düzenlenen iftar programlarında hemşehrileriyle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'ın coşkusunu ve bereketini şehrin dört bir yanına taşımaya devam ediyor.

Her gün farklı bir ilçede kurulan iftar çadırlarında hemşehrileriyle bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyesinin Kapalı Pazar yerinde düzenlediği iftar programında Bigadiçlilerle orucunu açtı.

Masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşların Ramazan ayını kutlayan Akın, kurulan sofralarda sadece ekmeğin değil kardeşliğin ve sevginin de paylaşıldığını söyledi.

Bigadiçlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Akın, iftar öncesi Bigadiç Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu'nu, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, Bigadiç CHP İlçe Başkanı Türker Yılmaz, Bigadiç Ziraat Odası Başkanı Kamber Salur, Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Talat Sarı ve Bigadiç Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Arif Tok'u ziyaret etti.

Ardından esnaf ve vatandaşların Ramazan ayını kutlayan Akın, Ramazan'ın birlik ve beraberlik içinde geçtiğini söyledi.

'Ramazan paylaşmaktır' diyen Akın, her gün farklı bir ilçede Ramazan'ın bereketini ve coşkusunu hemşehrileriyle paylaştığını dile getirdi.

İftar programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra Bigadiç Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

İftar programında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.