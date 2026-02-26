Karatay Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak hayata geçirdiği 'İftara 5 Kala' projesiyle iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik ikramında bulunurken, Osmanlı'dan günümüze uzanan 'Tekne Orucu' geleneğiyle de çocuklara Ramazan'ın manevi iklimini ve kadim değerlerini aktarıyor

KONYA (İGFA) - Ramazan'ın ilk gününden itibaren sahada olan Karatay Belediyesi Gençlik Meclisi gönüllüleri, bir yandan dayanışma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da çocuklara yönelik kültürel etkinliklerle Ramazan coşkusunu yaşatıyor.

Karatay Belediyesi Gençlik Meclisi gönüllüleri, Ramazan ayı boyunca 'İftara 5 Kala' projesi kapsamında ilçenin farklı noktalarında evlerine ya da sofralarına yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik paketler ulaştırıyor.

Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı saatlerde sahada olan gönüllüler; birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi Ramazan ayında paylaşma sorumluluğunu yerine getirerek vatandaşların takdirini kazanıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da 'İftara 5 Kala' programına katılarak gençlerle birlikte vatandaşlara iftariyelik dağıttı ve vatandaşlara 'Hayırlı Ramazanlar' dileklerini iletti.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla; Mevlana Kültür Merkezi - Hükümet Meydanı, Enntepe - Belh Kavşağı, Adalet Sarayı ve Parkı civarı - Konya Şehir Hastanesi, Belediye Önü - Mevlana Meydanı, Beşyol, Fetih Caddesi Tramvay Durağı, Altıyol Köprülü Kavşağı ve Mengene Kavşağı Işıkları olmak üzere şehrin 8 farklı noktasında iftara kısa süre kala iftariyelik paket dağıtımı gerçekleştiriliyor. Proje, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

OSMANLI GELENEĞİ TEKNE ORUCU KARATAY'DA

Karatay Çocuk Meclisi ise Osmanlı'dan günümüze ulaşan köklü geleneklerden biri olan 'Tekne Orucu' programı ile çocuklara Ramazan ayının manevi atmosferini ve oruç ibadetinin anlamını uygulamalı etkinliklerle aktarıyor.

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda çocuklar, öğle vaktine kadar oruç tutarak sabrın, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini deneyimliyor. Atölye çalışmalarıyla Ramazan'ın kültürel ve manevi değerleri eğitici ve interaktif şekilde pekiştiriliyor. Etkinlik sonunda çocuklara Ramazan heybesi ve çeşitli hediyeler takdim edilerek Ramazan'ın sevinci ve bereketi birlikte paylaşılıyor. Tekne Orucu, Ramazan ayı boyunca her Cumartesi devam edecek.