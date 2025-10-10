İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen İzmir Tiyatroları Buluşması, 15-29 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Tiyatroları Buluşması, kent ve sanat direncini salonlardan sokaklara, sokaklardan tüm kente taşırmak, şehir hayatının köklü dinamik yapısını yeniden tiyatro ile bir araya getirmek için geri sayıma başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 5. İzmir Tiyatroları Buluşması, bu yıl 15-29 Ekim tarihleri arasında, İzmirli sanatçı ve sanatseverlerle buluşacak. Buluşma kapsamında 16 tiyatro oyunu İzmir'in çeşitli ilçelerindeki sahnelerde oynanacak.



15 Ekim 2025 - 20.00-Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi-Pal Dans Tiyatrosu - Yumuşak Şüphe

16 Ekim 2025 - 20.00-Gaziemir AKM - Tiyatro Kök35 - Cambazın Cenazesi

17 Ekim 2025 - 20.00-Ödemiş Kültür Merkezi - Konak Belediyesi Tiyatro Topluluğu - Aslında Hepimiz Deliyiz

18 Ekim 2025 - 20.00-Elektrik Mühendisleri Odası Sahnesi - EMO İzmir Şubesi Tiyatro Topluluğu - On İki Öfkeli

20 Ekim 2025 - 20.00-Güzelbahçe AKM - Tiyatro Pan-Ben Pandora

21 Ekim 2025 - 20.00-Narlıdere AKM - Boyoz Akademi-Amy Hustoy

22 Ekim 2025 - 20.00-Tire Kültür Merkezi - Tiyatro Ansambl-Sizi Tanıyorum

23 Ekim 2025 - 20.00-Elhamra Sahnesi - Tiyatrohane-Katil Kim?

24 Ekim 2025 - 20.00Elhamra Sahnesi - Oyun Hamuru Tiyatrosu-Doğaçlama Tiyatro Gösterisi

24 Ekim 2025 - 20.30-Bergama Kültür Merkezi - Sekizde Tiyatro-Canfeda Çıkmazı

25 Ekim 2025 - 20.00-Elhamra Sahnesi - Bi'Nevi Tiyatro-Bi'Nevi Doğaçlama

25 Ekim 2025 - 21.00-Elhamra Sahnesi - Bir Varmış Bir Yokmuş Tiyatro-Uzun Form Doğaçlama

26 Ekim 2025 - 20.00-Torbalı İsmail Uygur Kültür Merkezi-İzmir Aşkına Derneği-İzmir Aşkına 8500

27 Ekim 2025 - 20.30-Dikili Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi - Anart Tiyatro Topluluğu Medea

28 Ekim 2025 - 20.00-Elhamra Sahnesi - Tiyatro Peron Neredeyse Eşittir

29 Ekim 2025 - 20.00-Elhamra Sahnesi - Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu-Küçük Gözyaşı Güvercini Frida Kahlo