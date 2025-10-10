İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen İzmir Tiyatroları Buluşması, 15-29 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
İZMİR (İGFA) - İzmir Tiyatroları Buluşması, kent ve sanat direncini salonlardan sokaklara, sokaklardan tüm kente taşırmak, şehir hayatının köklü dinamik yapısını yeniden tiyatro ile bir araya getirmek için geri sayıma başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 5. İzmir Tiyatroları Buluşması, bu yıl 15-29 Ekim tarihleri arasında, İzmirli sanatçı ve sanatseverlerle buluşacak. Buluşma kapsamında 16 tiyatro oyunu İzmir'in çeşitli ilçelerindeki sahnelerde oynanacak.
15 Ekim 2025 - 20.00-Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi-Pal Dans Tiyatrosu - Yumuşak Şüphe
16 Ekim 2025 - 20.00-Gaziemir AKM - Tiyatro Kök35 - Cambazın Cenazesi
17 Ekim 2025 - 20.00-Ödemiş Kültür Merkezi - Konak Belediyesi Tiyatro Topluluğu - Aslında Hepimiz Deliyiz
18 Ekim 2025 - 20.00-Elektrik Mühendisleri Odası Sahnesi - EMO İzmir Şubesi Tiyatro Topluluğu - On İki Öfkeli
20 Ekim 2025 - 20.00-Güzelbahçe AKM - Tiyatro Pan-Ben Pandora
21 Ekim 2025 - 20.00-Narlıdere AKM - Boyoz Akademi-Amy Hustoy
22 Ekim 2025 - 20.00-Tire Kültür Merkezi - Tiyatro Ansambl-Sizi Tanıyorum
23 Ekim 2025 - 20.00-Elhamra Sahnesi - Tiyatrohane-Katil Kim?
24 Ekim 2025 - 20.00Elhamra Sahnesi - Oyun Hamuru Tiyatrosu-Doğaçlama Tiyatro Gösterisi
24 Ekim 2025 - 20.30-Bergama Kültür Merkezi - Sekizde Tiyatro-Canfeda Çıkmazı
25 Ekim 2025 - 20.00-Elhamra Sahnesi - Bi'Nevi Tiyatro-Bi'Nevi Doğaçlama
25 Ekim 2025 - 21.00-Elhamra Sahnesi - Bir Varmış Bir Yokmuş Tiyatro-Uzun Form Doğaçlama
26 Ekim 2025 - 20.00-Torbalı İsmail Uygur Kültür Merkezi-İzmir Aşkına Derneği-İzmir Aşkına 8500
27 Ekim 2025 - 20.30-Dikili Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi - Anart Tiyatro Topluluğu Medea
28 Ekim 2025 - 20.00-Elhamra Sahnesi - Tiyatro Peron Neredeyse Eşittir
29 Ekim 2025 - 20.00-Elhamra Sahnesi - Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu-Küçük Gözyaşı Güvercini Frida Kahlo